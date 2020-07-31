CAS'tan çifte standart! Onlara var Trabzonspor'a yok

Spor Arena/ Ayhan TURGUT - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor ile ilgili verdiği kararla aynı sezon içerisinde iki farklı kulüp arasında nasıl çifte standart uyguladığını tüm dünyaya göstermiş oldu. CAS temmuz ayının ortasında UEFA'nın Manchester City'ye Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle verdiği 2 sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırırken bu duruma başta Jürgen Klopp ve Jose Mourinho olmak üzere İngiltere'de büyük tepki gösterilmişti.

Yaptıkları itirazlarda o kulüpleri haklı buldu

Trabzonspor'un tüm rakamları açıkça ortaya koyarak yaptığı başarılı savunmaya rağmen skandal karara imza atan CAS'ın daha önce Avrupa devleri ile ilgili verdiği kararlarla da tartışma yaratmıştı. Temsilcimizle ilgili kararda adeta UEFA'nın onay mekanizması gibi hareket eden CAS, City'den önce de diğer dünya devleri PSG'nin limitleri aşan harcamaları ile ilgili aldığı cezayı kaldırmış Milan'ın da Avrupa'dan men edilmesiyle ilgili olarak yaptığı itirazda İtalyan temsilcisini haklı olduğu yönünde karar vermişti.

Fırtına gerekçeli kararı inceliyor

Trabzonspor, CAS'ın gerekçeli kararınının açıklandıktan 2.5 saat sonra kulübe ulaştığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada ise "CAS'ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2,5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir. Bu incelemenin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır" denildi.