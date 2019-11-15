Son Dakika Haberleri: CAS'tan fair play soruşturması konusunda Manchester City'ye ret
Son Dakika Spor CAS'tan fair play soruşturması konusunda Manchester City'ye ret - Son Dakika Spor

CAS'tan fair play soruşturması konusunda Manchester City'ye ret

6 saat önce

CAS'tan yapılan açıklamada, finansal fair play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından soruşturması devam eden Manchester City'nin, söz konusu durumunun sonlandırılması için yaptığı başvurunun değerlendirildiği belirtildi.

CAS'tan fair play soruşturması konusunda Manchester City'ye ret, System.String[]

CAS'tan yapılan açıklamada, finansal fair play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından soruşturması devam eden Manchester City'nin, söz konusu durumunun sonlandırılması için yaptığı başvurunun değerlendirildiği belirtildi.


Manchester City'ye yönelik soruşturmada yasal bir sorun olmadığı vurgulanırken, İngiliz kulübünün soruşturmanın durdurulmasına yönelik talebinin de reddedildiği duyuruldu.


Soruşturma sonucunda UEFA'nın Manchester City'ye ceza vermesi halinde, İngiliz kulübünün bu duruma itiraz edebileceğini de ifade edildi. İngiliz ekibine verilebilecek cezalar arasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men de yer alıyor.


Alman haber dergisi Der Spiegel, 2018 yılında Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeler yayınlamıştı. Söz konusu iddiaların ardından harekete geçen UEFA, geçen mart ayında Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlatmıştı.


İddialar arasında, Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun Manchester City'nin altyapısına katıldığı dönemde henüz 14 yaşında olmasına rağmen menajerine 200 bin sterlin ödeme yapılması da yer alıyor.


Manchester City, 2014 yılında aynı gerekçeyle suçlu bulunmuş ve 49 milyon sterlin para cezasına çarptırılmıştı.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:57 
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