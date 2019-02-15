Son Dakika Haberleri: Cas'tan Galatasaray Açıklaması

Cas'tan Galatasaray Açıklaması

1 saat önce

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Galatasaray Kulübünün, UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirdi.

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Galatasaray Kulübünün, UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirdi.

CAS'tan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 15 Ekim 2018'de yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik başvurusunun incelendiği ve talebin kabul edildiği kaydedildi.

UEFA, 5 Ekim 2018 tarihinde Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de bugün yaptığı açıklamada, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının süreceğini ifade etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:41 Kaynak: AA

Spor
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