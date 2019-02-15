Cas'tan Galatasaray Açıklaması

CAS, Galatasaray Kulübü'nün UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirdi.

CAS, Galatasaray Kulübü'nün UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirdi.



Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından yapılan açıklamada, Galatasaray Kulübü'nün daha önce UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonuna gönderdiği uzlaşma anlaşmasının incelenmesi sonucu; yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik talebin kabul edildiği bildirildi. - İSTANBUL

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