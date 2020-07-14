CAS'tan Manchester City'e müjde! Sıra Trabzonspor'da - Son Dakika

CAS'tan Manchester City'e müjde! Sıra Trabzonspor'da

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın Manchester City'ye verdiği 2 sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın Manchester City'ye verdiği 2 sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı...

Rize'deki sel felaketinin büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Son dakika: Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı



CAS'tan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından Finansal Fair Play (FFP) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz ekibine verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararının kaldırıldığı ve 30 milyon Euro para cezasının da 10 milyon Euro'ya indirildiği bildirildi. Liverpool'un ardından ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Manchester City, bu kararla gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.


DELİL YETERSİZLİĞİ VE ZAMAN AŞIMI


UEFA, Manchester City'ye verilen cezanın duruşmalarda yeterli delil sunulamaması ve ihlallerin büyük bölümünün 5 yıllık zaman aşımına uğramasından dolayı kaldırıldığını duyurdu. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, sponsorluk ve 2012 16 yıllarındaki gelirlerini şişirdiği gerekçesiyle şubat ayında İngiliz kulübünü cezalandırmıştı.


GEREKÇELİ KARAR BEKLENİYOR


CAS'ın kararı, FFP'ye uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor'u da harekete geçirdi. Bordo mavililerin avukatları, CAS'ta 16 Temmuz'da görülecek duruşma öncesi emsal teşkil edebilecek konular üzerinde çalışmalara başladı. CAS, gerekçeli kararı 1-2 gün içinde açıklarsa Trabzonspor, duruşmaya daha güçlü girebilecek.


Manchester City, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 07:46 

Son Dakika Spor CAS'tan Manchester City'e müjde! Sıra Trabzonspor'da - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 08:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CAS'tan Manchester City'e müjde! Sıra Trabzonspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]