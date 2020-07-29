CAS'tan Manchester City kararıyla ilgili 93 sayfalık rapor! Trabzonspor...

CAS'ın yayınladığı raporda UEFA'nın iddialarının asılsız olmadığını ancak Manchester City'nin gizli sponsorluk anlaşmaları yaptığına dair yeterli derecede kanıt olmadığı belirtildi.

CAS'tan yapılan açıklamada, UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun bu davada ortaya koyduğu kanıtların yetersiz olduğunu, Manchester City'nin sermaye fonlarına katkı sağlayan sponsorluk gelirlerini şişirmediğini açıkladı.

9 KULÜP MANCHESTER CITY'NIN CEZA ALMASINI İSTEDİ

Öte yandan CAS'ın yayınladığı raporda Premier Lig'den 9 kulübün Manchester City'nin Avrupa yasağının kalkmamasını istediği ve bu yönde başvuru yaptığı, bu kulüplerin de Arsenal, Burnley, Chelsea, Leicester City, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Wolverhampton olduğu belirtildi.