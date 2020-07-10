CAS, Trabzonspor'un duruşmasını 16 Temmuz'da görüşecek

CAS, güncellediği duruşma tarihlerini açıkladı. Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

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