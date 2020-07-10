CAS, Trabzonspor'un duruşmasını 16 Temmuz'da görüşecek
CAS, güncellediği duruşma tarihlerini açıkladı.
CAS, güncellediği duruşma tarihlerini açıkladı. Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtildi.
UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:31
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