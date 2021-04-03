CASA-1000 yüksek gerilimli elektrik hattı projesinin Kırgızistan ayağına başlandı - Son Dakika

CASA-1000 yüksek gerilimli elektrik hattı projesinin Kırgızistan ayağına başlandı

03.04.2021 19:11
CASA-1000 yüksek gerilimli elektrik hattı projesinin Kırgızistan ayağına başlandı, System.String[]

Kırgızistan ve Tacikistan elektriğini Afganistan üzerinden Pakistan'a taşıyacak CASA-1000 (Central Asia South Asia Electricity Transmission and Trade Project) yüksek gerilimli elektrik hattı projesinin Kırgızistan ayağına başlandı.

Kırgızistan ve Tacikistan elektriğini Afganistan üzerinden Pakistan'a taşıyacak CASA-1000 (Central Asia South Asia Electricity Transmission and Trade Project) yüksek gerilimli elektrik hattı projesinin Kırgızistan ayağına başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla ülkenin güneyindeki Batken Bölgesi Batken ilçesi Kara-Bulak köyünde, CASA-1000 yüksek gerilimli elektrik hattı projesi çerçevesinde elektrik kablolarını taşıyacak elektrik direğinin temel atma töreni düzenlendi.

Caparov, törende yaptığı konuşmada, CASA-1000 projesinin bölge ülke ve halkları açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "CASA-1000 projesi, enerji geliştirme alanında yeni bir sayfa açan ve bir bütün olarak Orta ve Güney Asya ülkelerinin sosyo-ekonomik iyileşmesine katkıda bulunacak büyük ölçekli bir bölgesel projedir." dedi.

Projenin, Kırgızistan'ın elektrik ihracat potansiyelini artıracağını ve enerji sektörüne ek yatırımları çekeceğini vurgulayan Caparov, "Hidroelektrik potansiyelinin artırılması ve yeni elektrik hatlarının inşası ülkenin enerji güvenliğinin sağlanması açısından stratejik bir hedeftir." ifadesini kullandı.

Caparov, 1 milyar 100 milyon dolar toplam yatırım miktarını öngören CASA-1000 projesinin 200 milyon dolarlık Kırgızistan ayağındaki elektrik hatlarının inşaatına destek veren uluslararası finans kuruluşları Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankasına teşekkür etti.

CASA -1000 yüksek gerilimli elektrik hattı projesi

CASA-1000 projesiyle, Orta Asya'nın en büyük buzullarından beslenen Kırgızistan ve Tacikistan'daki ırmakların fazla suyunun yaz aylarında boşa akmasının önlenmesi ve bu ülkelerde üretilen elektriğin Pakistan ve Hindistan'a ihraç edilmesi amaçlanıyor.

Toplam yatırım tutarı 1 milyar 100 milyon dolar olan CASA-1000 projesinin hayata geçirilmesiyle mayıs-eylül aylarında Kırgızistan ve Tacikistan'da üretilen 5 milyar kilovatsaat elektriğin Afganistan ve Pakistan'a sevkiyatı öngörülüyor.

Kırgızistan CASA-1000 projesiyle, Afganistan ile Pakistan'a mayıstan eylüle ortalama 500 milyon ila 1,5 milyar kilovatsaat arasında veya toplam enerji üretiminin yüzde 40'ını temin etmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 1250 kilometre uzunluğunda bulunan CASA-1000 elektrik hattı projesinin yaklaşık 455 kilometresi Kırgızistan'dan geçecek.

Proje için uluslararası finans kuruluşlarından 25 ila 40 yıllık bir süre için imtiyazlı şartlarda kredi alan Kırgızistan, 15 yıl içinde elektrik ihracatı yaparak tüm yatırımlarını telafi etmeyi planlıyor.

CASA-1000 projesi kapsamında yıllık elektrik ihracatından yılda 80 milyon dolar net gelir edecek Kırgızistan'ın enerji dağıtım şirketlerinden Elektrik İstasyonları Anonim Şirketinin 1 milyar 200 milyon dolar ve Kırgızistan Ulusal Güç Şebeke Anonim Şirketinin 320 milyon dolar gelir elde edeceği tahmin ediliyor.

İki yıl içinde tamamlanması beklenen CASA-1000 projesinin Tacikistan ayağının 2016 ve Afganistan ayağının Şubat 2020'de temeli atılmıştı.

Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CASA-1000 yüksek gerilimli elektrik hattı projesinin Kırgızistan ayağına başlandı - Son Dakika


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