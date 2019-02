Case Ih Çiftçileri İzmir Agroexpo 2019'a Bekliyor

Case IH, yeni traktör serileri ve tarımsal ekipmanlarını, bütçeleri rahatlatacak özel kampanyalarıyla birlikte İzmir AgroExpo 2019'da ağırlamayı sürdürüyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Case IH, İzmir AgroExpo 2019'da ziyaretçileri, yeni traktör modelleri, RedPro Team tarımsal ekipmanları ve yıla bereketli bir başlangıç yaptıran birbirinden avantajlı kampanyalarla ağırlamaya devam ediyor. İzmir AgroExpo'ya güçlü ürün gamı ile katılan Case İş Makineleri ise fuarda, tarım sektöründeki verimliliği ve performansı artıracak çözümlerini sergiliyor.



Bu yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, Case IH ile fuarda Puma ailesinin en yeni üyesi, yakıt tasarruflu, Tier 4B motora sahip, ekonomik Yeni Puma X serisini öne çıkarıyor.



Kampanyalar ve hizmetler



Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, şunları kaydetti:



"Yılın ilk büyük tarım fuarı olan İzmir AgroExpo 2019'da verimlilik artıran ve ekonomik özellikleriyle de dikkati çeken ürünlerimizi sunarken, satış süreçlerinde de en uygun koşulları oluşturmaya odaklandık. 'Devir çiftçimize destek devri' diyerek 2019 yılına farklı kampanyalarla 'merhaba' diyoruz. KDV Bizden kampanyasıyla CASE IH tüm yerli traktör serilerimizde geçerli olacak şekilde, KDV oranında (yüzde 8'lik) bir indirim uyguluyoruz. Bir diğer kampanyamızla ise, TürkTraktör Finans üzerinden 50 bin TL'ye ve 4 yıla kadar kullanılacak olan kredilerde yüzde 1,39, bunun dışında kalan diğer seçeneklerde ise yüzde 1,99'luk faiz oranı uygulaması yaparak çiftçimiz için ikinci bir kampanya alternatifi daha sunuyoruz."



Akyüz, kampanyaların yanında İzmir'e yepyeni bir hizmetle de geldiklerini aktararak, TürkTraktör Finans kapsamına alınan "Traktörüm Güvende"ye ilişkin, "Kendi sektöründe bir ilk olan ve bayiler üzerinden en pratik ve kolay kredi deneyimini yaşatan TürkTraktör Finans'ın kapsamını farklı hizmetlerle genişletmeyi sürdürüyoruz. Traktörüm Güvende ile yine çiftçilerimiz için çok hızlı ve kolay bir hizmet kurgusu oluşturduk. Sıfır ve ikinci el traktör alan çiftçilerimiz, kasko ve trafik sigortalarını özel platform aracılığıyla bayiden çıkmadan alabilecekler." ifadelerini kullandı.



Rehda Cem Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fuarda sergilediğimiz Puma X serisi 140, 150 ve 165 beygir güçlerinde 3 farklı modeli ile mevcut Puma Tier 4B modellerinin tüm güçlü yanlarını koruyarak daha ekonomik hale getirilmiş olup, çiftçimizin en yeni yol arkadaşı olacak bir ürünümüz. Standımızda sergilediğimiz diğer traktör modellerimiz ise Case IH'in daima tercih edilen JXB, JXC, JX, Farmall C, Maxxum CVX, Puma ve Optum CVX serileri. Bu sene ayrıca Case IH'in RedPro Team markasıyla sunduğumuz yeni tarımsal ekipman ürün gamımız ise Case IH markalı ekipmanlarla beraber traktörlerin sahadaki can yoldaşı olacak."



Case IH standına gelenler, ilk defa İzmir AgroExpo 2019'da tanıtılan RedPro Team markalı tarımsal ekipmanlarını da yakından inceleme ve bilgi alma fırsatını buluyor. Fuarda sergilenen farklı ihtiyaçlara cevap veren traktörlerin yanı sıra RedPro Team markalı Römorklar, KP Serisi Pulluklar, DKP Serisi Döner Kulaklı Pulluklar, markanın tarımsal ekipman tarafında da varolan Case IH markalı ürünlerine ek olarak çeşitlik gösteriyor.



Profesyonellerin tercihi CASE iş makinelerinin ürün yelpazesinde yer alan Nokta Dönüşlü Mini Yükleyiciler, TX Serisi Teleskopik Yükleyiciler, C Serisi Mini Ekskavatörler, T Serisi Kazıcı-Yükleyiciler ve F Serisi Lastik Tekerlekli Yükleyiciler yalnızca endüstriyel alanlarda değil; aynı zamanda tarım uygulamalarına da çözüm sunabiliyor.

