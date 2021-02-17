Case IH'den yeni yerli traktör - Son Dakika

Case IH'den yeni yerli traktör

17.02.2021 09:59
Case IH'den yeni yerli traktör, System.String[]

Case IH, Türkiye traktör pazarında 0-50 HP güç aralığındaki ilk traktörü olan JXE serisinin 50 HP'lik en yeni modelini çiftçilerin beğenisine sundu.

Case IH, Türkiye traktör pazarında 0-50 HP güç aralığındaki ilk traktörü olan JXE serisinin 50 HP'lik en yeni modelini çiftçilerin beğenisine sundu.

TürkTraktör açıklamasına göre, Case IH, 2021 yılının ilk yeni modeli olarak pazara sunduğu JX50E'yi, dijital bir etkinlikle tanıttı. Etkinliği Türkiye'nin farklı bölge ve şehirlerinden yaklaşık 70 bin kişi izledi.

"Tam hayal ettiğiniz gibi" sloganıyla çiftçilerle buluşan JX50E modeli, TürkTraktör mühendisleri tarafından geliştirilip tasarlandı. JXE serisinin 50 HP'lik bu yeni traktörü, motorundan hidrolik aksamına kadar yerli üretim olma özelliği taşıyor.

Önce kullanıcı güvenliği ve konforu

Case IH JX50E, bu yıl nisan ayında devreye girecek olan Traktör Ana Çerçeve Yönetmeliği (TMR) düzenlemelerine uygun olarak üretildi. JX50E serisi, TMR kapsamında, traktörlerde özellikle keskin köşelerin giderilmesi, kuyruk mili gibi dönen parçaların kontrolsüz çalışmasının engellenmesi, güvenlik donanımına akü şalterinin eklenmesi gibi kullanıcı emniyeti ön plana alınarak üretildi. Bu sayede JX50E, çiftçilere her zamankinden daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Güçlü motor performansı ve yüksek teknoloji ile donatılan Case IH traktörler her geçen yıl daha fazla çiftçiye ulaşmaya devam ediyor. Bunun sonucu olarak Aralık 2020'de pazarda ilk 3'e giren Case IH markası, 2020 yılı genel değerlendirmesinde Türkiye'de çiftçilerin en çok tercih ettiği 4. marka oldu.

50 HP segmentinde yer alan ve bu segmentte üstün özelliklerine sahip olan Case IH JX50E, küçük ölçekli tarım işletmelerinin ana, büyük ölçekli tarım işletmelerinin ise yardımcı traktörü olarak Case IH'nin pazardaki konumunu güçlendirecek.

Türkiye, Traktör, Tarım, HP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Case IH'den yeni yerli traktör - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: Kılıçdaroğlu'nun "13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır" demesi provokasyondur Masumlar Apartmanı'nda Safiye ile Naci'nin buluşması sosyal medyada gündem oldu "Yapamazsın" dediler, kurduğu kaz çiftliğinde şimdi taleplere yetişemiyor İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu
Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don         
10:02
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Önlemler ne zaman gevşer?" sorusuna yanıt: Kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor         
09:41
Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı: Bugün ülkemizde üretimi mümkün değil Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı: Bugün ülkemizde üretimi mümkün değil         
09:29
Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak         
09:11
Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde         
09:09
Karın etkili olduğu İstanbul'da duyulan gök gürültüsü tedirginlik yarattı! Uzmanlar nedenini açıkladı Karın etkili olduğu İstanbul'da duyulan gök gürültüsü tedirginlik yarattı! Uzmanlar nedenini açıkladı         
08:04
Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı         
00:33
Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü         
22:02
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi         
20:21
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor         
20:00
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 10:13:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Case IH'den yeni yerli traktör - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei