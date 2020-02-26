Case İş Makinaları, İstanbul Avrupa Yakası'nda İstanbul Fiat ile devam ediyor

Case İş Makineleri'nin satış, yedek parça ve servis hizmetlerinin tamamını tek çatı altında toplayan 3S Plazaları'nın bir yenisi İstanbul Fiat Otomotiv tarafından Büyükçekmece'de hizmete açıldı.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2013 yılında attığı adımla iş makineleri sektörüne pek çok ilki kazandıran Case İş Makineleri'nin distribütörlüğüne başladı.

Firma, İstanbul bölgesindeki varlığını, 1965'ten beri faaliyette olan İstanbul Fiat Otomotiv ile güçlendiriyor. İstanbul Fiat Otomotiv tarafından hizmete sunulan 3S Plaza ile Case İş Makineleri'nin satış ve satış sonrası hizmetleri tek bir noktadan sağlanıyor.

Geçen yıl ekim ayında Büyükçekmece'de 59 bin metrekare alana kurulu yeni tesisinin açılışını yapan İstanbul Fiat Otomotiv, alanlarında uzman ekipleriyle Case İş Makineleri müşterilerine hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, köklü geçmişinin kazandırdığı birikim ve deneyimiyle geniş ve yenilikçi ürün gamına sahip Case İş Makineleri'nin 2013 yılından beri TürkTraktör güvencesiyle Türkiye'de satıldığını anımsattı. Geçen süre zarfında, kuvvetli satış ve satış sonrası ağı ve tecrübeli çalışanlardan oluşan ekipleri ile bu alanda büyümeye devam ettiklerini kaydeden Ertekin, şöyle devam etti:

"Bu yıl başında da iş makineleri sektörünün geleceğine duyduğumuz güven ile önemli bir yeniliğe adım atarak yerli üretime başladık. Ankara'daki fabrikamıza yaptığımız ek yatırımla artık kazıcı yükleyicilerimizi, TürkTraktör'ün son teknoloji üretim hattında 'yerli üretim' olarak kullanıcılara sunuyoruz. İş makineleri alanında yeni iş ortağımız İstanbul Fiat Otomotiv bayimiz sayesinde İstanbul Avrupa Yakası'nda hayata geçirdiğimiz 3S Plaza ile müşterilerimize yerli üretim ve ithal iş makinelerimizi sunarken, servis ve yedek parça hizmetlerini de tek lokasyonda verme şansı yakalıyoruz. TürkTraktör olarak İstanbul Fiat Otomotiv'in, markamızı bölgesinde hem ticari performansı hem de sağladığı müşteri memnuniyetiyle en başarılı şekilde temsil edeceğine inanıyorum."

İstanbul Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Arı ise yeni hizmete sundukları tesis ile ilgili olarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"177 yıldır iş makinesi üretimi yapan Case, Türkiye'nin üretim öncülerinden TürkTraktör ve global ortağı CNH Industrial ile birlikte, yerli üretimin gücünü de arkasına alarak iş makineleri pazarında her geçen gün gelişerek büyümeye devam ediyor. Biz de 55 yıllık deneyimimizi bu köklü ve yenilikçi markanın da gücüyle müşterilerimize aktarmak için sabırsızlanıyoruz. Tesisimizin Büyükçekmece- Çatalca'da bulunan lokasyonu sayesinde, mevcut temsilciliklerimiz ile İstanbul Avrupa Yakası ve tüm Trakya Bölgesi'nde birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir bir anlayışla hizmet vermeyi amaçlıyor, bu anlayışı da 'En İyisi İçin' sloganı ile ifade etmeyi doğru buluyoruz. Bu bakış açısı ve gücümüz ile artık Case İş Makineleri'ni de İstanbul Avrupa Yakasında temsil edeceğiz. Şüphesiz ki bu amaca ulaşırken en büyük yardımcılarımız ekim ayında faaliyete giren yeni tesisimiz ve tecrübeli ekibimiz olacak. İstanbul Fiat Otomotiv ailesi olarak iş makineleri sektörüne yeni bir soluk getirmeyi planlıyor ve bu yeni iş ortaklığının herkes için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."