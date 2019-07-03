Casemiro ve Militão Copa América finaline ulaştı
38 dakika önce
Hosts Brazil, yarı finalde Arjantin'i 2-0 yendikten sonra Copa América finalinde. Real Madrid ikilisi Casemiro ve Eder Militão bu haftasonu Maracaná'da oynayacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:05
Hosts Brazil, yarı finalde Arjantin
'i 2-0 yendikten sonra Copa América finalinde. Real Madrid
ikilisi Casemiro ve Eder Militão bu haftasonu Maracaná'da oynayacak.
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