Son Dakika Haberleri: Casemiro ve Militão Copa América finaline ulaştı
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Casemiro ve Militão Copa América finaline ulaştı

38 dakika önce

Hosts Brazil, yarı finalde Arjantin'i 2-0 yendikten sonra Copa América finalinde. Real Madrid ikilisi Casemiro ve Eder Militão bu haftasonu Maracaná'da oynayacak.

Hosts Brazil, yarı finalde Arjantin'i 2-0 yendikten sonra Copa América finalinde. Real Madrid ikilisi Casemiro ve Eder Militão bu haftasonu Maracaná'da oynayacak.
Casemiro ve Militão Copa América finaline ulaştı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:05 
Real Madrid, Arjantin, Spor
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