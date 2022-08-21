Kumarhaneye çevrilen villaya 'Teksas Pokeri' baskını - Son Dakika
Üye Girişi

Kumarhaneye çevrilen villaya 'Teksas Pokeri' baskını

21.08.2022 13:38

Kumarhaneye çevrilen villaya 'Teksas Pokeri' baskını Çatalca'da bir villada kumar oynatıldığı ihbarı olan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri villaya 'Teksas Pokeri' baskını yaptı.

Kumarhaneye çevrilen villaya 'Teksas Pokeri' baskını

İSTANBUL - Çatalca'da bir villada kumar oynatıldığı ihbarı olan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri villaya 'Teksas Pokeri' baskını yaptı. Baskında bir rulet makinesi ve 683 pul ele geçirilirken, mekan sahibi ve oyun oynayan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kumar masası ekiplerince düzenli olarak yapılan saha çalışmalarında Çatalca bölgesinde kumar oynatıldığı ihbarı alındı. Bu ihbar üzerine ekipler Kaleiçi Mahallesi Kavaklar Sokak'ta bulunan villaya önceki gün gece saatlerinde bir baskın düzenledi. Kumarhane olarak dizayn edildiği görülen villada 'Teksas Pokeri' ve &Rulet' oynatıldığı belirlendi. Baskında mekan sahibiyle birlikte villada oyun oynayan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şahıslara 11 bin lira ceza kesilirken, villada 1 rulet makinası, 1 kırmızı renkli Çuha ve 682 pul ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Mersin'de konaklama ve araç firmaları denetlendi Mersin'de konaklama ve araç firmaları denetlendi 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı Texas'ta sel felaketi Texas'ta sel felaketi
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Teksas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumarhaneye çevrilen villaya 'Teksas Pokeri' baskını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor
12:30 İlyas Salman'ın hayatını kaybeden Civan Canova için yaptığı paylaşım tepki çekti
12:02 Bakan Nureddin Nebati'den çarpıcı sözler! Enflasyonda düşüş için tarih verdi
11:46 Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Civan Canova için düzenlenen törende Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına hakim olamadı
11:42 Kepçeyi salıncak yapan işçilerin tehlikeli eğlencesi!
11:50 Sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı: Asgari ücretliler ödeyebilecek
11:13 Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...
11:13 Çöp evde bulunan şarkıcı Engür Kalender'in "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi" sözlerine yalanlama: Eminim doğrudur, anahtar cebimde!
11:03 Sağlık Bakanı Koca tarih verip uyardı: 65 yaş üstü hatırlatma dozlarını yaptırmalı
10:57 Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize vermeyen AB ve ABD'yi eleştirdi: Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 13:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kumarhaneye çevrilen villaya 'Teksas Pokeri' baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement