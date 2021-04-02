Casio, G-Shock Serisinin Akıllı Saati G-Squad Pro'yu Sundu - Son Dakika

Casio, G-Shock Serisinin Akıllı Saati G-Squad Pro'yu Sundu

02.04.2021 18:22
Casio, G-Shock Serisinin Akıllı Saati G-Squad Pro'yu Sundu, System.String[]

Casio firması, G-Shock serisinin sağlamlığı ile her zaman övünür. Şirket, G-Shock serisine G-Squad Pro adlı yeni bir akıllı saat ekledi. G-Squad Pro akıllı saat kullanıcılarına sağlamlık sunarken, ayrıca Wear OS desteği sunacak.

Saat alanında üstün başırılara sahip olan Casio, efsanevi G-Shock serisinin yeni üyesini tanıttı. Yeni nesil G-Shock saatin en büyük özelliği ise kullanıcılarına akıllı saat hizmeti vermesi olacaktır. Şirket, G-Shock sağlamlığını ile akıllı saat teknolojisini birleştirdiğini açıkladı.

Casio akıllı saat, Android WearOS sistemini kullanacağı bildirildi. Akıllı saat, herhangi bir G-Shock saatinden beklediğimiz aynı ikonik sağlam tasarıma sahip olacak. Casio firmasının yeni saatin özellikleri de gün yüzüne çıktı. Casio G-Squad Pro adını alacak akıllı saat, renkli LCD panel kullanacağı ve 1,2 inçlik çift katmanlı bir ekranla donatılacağı açıklandı. Akıllı saat görsel bakımdan, serideki diğer G-Shock saatlerinden eksik kalmayacağı ve etkileyici görüneceği bildirildi. Akıllı saat üstün bir sağlamlığın yanında, 20 bar su direncini destekleyecek. Casio G-Squad Pro akıllı saat, aşırı aktivitelere dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Akıllı saat, kan oksijen miktarını ölçme ve kalp atış hızını takip etme konusunda üstün bir başarı sunacak. Cihazın özellikleri arasında, uyku aktivitelerinizi ve düzeninizi izleyebilecek teknolojiye sahip olacaksınız.

Casio, G-Shock Serisinin Akıllı Saati G-Squad Pro'yu Sundu

Giyilebilir cihaz, 15 aktivite izleme seçeneği ile birlikte, 24 iç mekan egzersiz seçeneğini kullanıcılarına sunacak. Casio ayrıca, tüm navigasyon ve izleme ihtiyaçlarınız için yerleşik bir GPS özelliğine sahip olacak. Ayrıca akıllı saatte pusula ve barometre sensörleri de mevcut olacak.

Daha önce de belirtildiği gibi, Casio G-Squad Pro, Android WearOS üzerinde çalışacak. Yani, WearOS işletim sisteminin tüm özelliklerine sahip olursunuz. Casio, kişisel bir dokunuş katmak için ikonik saat yüzlerinden bazılarını ekledi. Yükseklik ölçümleri, gelgit grafikleri, yol eğimleri ve daha fazlası gibi çeşitli izlenen veriler konusunda size yardımcı olacak bazı özel şirket içi uygulamalar da bulacaksınız.

Bu özelliklerin tümü, titanyum bir kasa içinde yer alacak ve üst kısmında yer alan düğmeler ve kısımlar alüminyum yapıya sahip olacaktır. Son olarak, şirketin iddialarına göre bir aya varan bir pil ömrüne bu akıllı saatte göreceğiz.

Casio G-Squad Pro'nun Resmi Fiyatı

Kullanıcılar için teknolojik ürünlerin veriminden çok fiyatlandırmasıda önemli bir etkendir. Kullanıcıların en çok merak ettiği konuya gelirsek, Casio G-Squad Pro akıllı saat'in satış fiyatı 699 $ + Vergiler olacak.

Bu fiyat etiketi ile Casio markası, üst düzey Apple Watch'larla doğrudan rekabet edecek. Casio G-Squad Pro kullanıcılarına, (Kırmızı, Koyu Mavi ve Siyah ) olarak üç farklı renk seçeneği sunacak.

Casio, G-Shock Serisinin Akıllı Saati G-Squad Pro'yu Sundu

Android, Casio, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Casio, G-Shock Serisinin Akıllı Saati G-Squad Pro'yu Sundu - Son Dakika


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