Casper 8 saatte kişiye özel 2 bin 500 adet bilgisayar üretebiliyor - Son Dakika
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Casper 8 saatte kişiye özel 2 bin 500 adet bilgisayar üretebiliyor

29.04.2022 11:47
Casper 8 saatte kişiye özel 2 bin 500 adet bilgisayar üretebiliyor

Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesisine sahip olan Casper, 8 saatte kişiye özel 2 bin 500 adet bilgisayar üretebiliyor.

Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesisine sahip olan Casper, 8 saatte kişiye özel 2 bin 500 adet bilgisayar üretebiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin global arenadaki teknoloji markası Casper, Türkiye'deki bilgisayar üretiminin yüzde 80'nini karşıladığı üretim merkezinde 8 saatte 2 bin 500 adet kişiye özel bilgisayar üretimi gerçekleştiriyor.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun performansı sağlamak için çözümler üreten Casper, 200 milyona yakın özelleştirme seçeneğini sunduğu bilgisayarları ile Türkiye'de kişiye özel bilgisayar üretebilen tek marka olma özelliğini de taşıyor. Son olarak mobil platformlardaki en yüksek performansı sunan işlemcisine ve ekran kartına sahip laptopu Excalibur G911'i görücüye çıkaran Casper, ayrıca Türkiye'de 12. Nesil Intel i9 işlemciyi ve NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ekran kartına sahip ilk laptop oyun bilgisayarını satışa sunan oldu.

Kişiye özel bilgisayar üretiminde ilk ve tek

Casper, anakart üretimini de gerçekleştirdiği teknoloji üssünde kullanıcılarına özel bilgisayar üretimi gerçekleştiriyor. Seri üretime nazaran tamamen kullanıcıların kullanım ve ihtiyaç alanlarına göre özelliklerini belirlediği bilgisayarların üretimini Türkiye'de, Türk mühendislerle gerçekleştiren Casper, 2 ayrı üretim bandında saatler içerisinde binlerce kişisel bilgisayar üretebiliyor. Sadece siparişe uygun üretime geçen Casper'ın geçen yıl ürettiği bilgisayarların yüzde 80'ini laptoplar, yüzde 20'sini de masaüstü bilgisayarlar oluşturdu.

En üstün özellikli laptop oyun bilgisayarı kullanıcılara sunuldu

Casper, yenilenen ve üstelik kullanıcıların da dilediği gibi konfigüre edebildiği Excalibur G911 ile profesyonellere ve oyun tutkunlarına ihtiyaçları olan performansı fazlasıyla sunuyor. Hibrit çekirdek mimarili 12. Nesil Intel Core i9-12900HK işlemciye sahip ilk laptop olan Excalibur G911, NVIDIA'nın en üst seviye ekran kartı olan RTX 3080 Ti'a sahip. Dünyanın en iyilerini tek bir yerde barındıran üstün tasarımlı Excalibur G911, core gamerler, mimar, mühendis, öğrenci ve yazılımcı gibi profesyonel kesime de hitap ediyor.

İş bilgisayarlarından tablete, telefondan oyun bilgisayarlarına kadar birçok kategoride en yeni teknolojilere sahip ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam eden Türkiye'nin en büyük bilgisayar üreticisi Casper'ın ürünlerine "https://www.casper.com.tr" linki üzerinden erişilebiliyor.???????

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Orta Doğu, oyunlar, Türkiye, Casper, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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