Casper Bilgisayar'a "The One Awards Teknoloji Üreticisi" ödülü - Son Dakika

Casper Bilgisayar'a "The One Awards Teknoloji Üreticisi" ödülü

22.03.2021 14:39
Casper Bilgisayar'a

Casper, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin "Teknoloji Üreticisi" kategorisinde en itibarlı marka seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Casper, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin "Teknoloji Üreticisi" kategorisinde en itibarlı marka seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin 7'ncisi sona erdi. Etkinlik, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması baz alınarak düzenlendi.

Bu yıl 50'ye yakın kategoride gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde saha araştırması tamamlanarak ilk 3'e kalan markalar belirlendi. Toplam 12 ilde 1.200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşlar ödüllendirildi. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçilirken, bu yıl da en çok ödül alan reklam, halkla ilişkiler, medya planlama ve dijital ajanslar ayrıca başarı ödülü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, "Casper olarak, 2019 yılının 4. çeyreğinde başlamış olduğumuz dönüşüm sürecimizin ana temelini müşteri memnuniyeti üzerine kurduk. 'Tüketici dostu teknoloji' mottosuyla marka ve tüketici arasındaki bağı güçlendirmek, tüketici dostu yaklaşım sergilemek en büyük hedefimiz oldu. Motivasyonumuz tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun özel ürünler üretebilme yeteneği. Misyonumuz ise 'en son teknolojiyi kullanıcı ile buluşturan marka' olarak müşterileriniz ile bağ kurmak. 2019 yılının 4. çeyreğinden beri başladığımız bu dönüşüm sürecinde, markamızın itibarını halkımızın ve profesyonellerin nezdinde arttırdığımızı bilmek bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Marketing Türkiye, geri dönüşüm, Casper, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Casper Bilgisayar'a 'The One Awards Teknoloji Üreticisi' ödülü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Nimes'e 2-1 mağlup olan Lille'de Burak Yılmaz sert eleştirilere maruz kaldı Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu Baldızıyla kahvaltı yapan adam silahlı saldırıya uğradı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı
Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç Evinde ölü bulunan genç kızın babasından korkunç "damat" iddiası: Evladımı, kocası öldürdü         
14:59
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Risk haritasında üst sıralarda bulunan Yalova'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor Risk haritasında üst sıralarda bulunan Yalova'da vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
14:27
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir Risk haritasında kırmızı illerin sayısının 39'a çıkması uzmanları tedirgin etti: Türkiye tamamen kapanabilir         
14:23
Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti Derbinin gizli kahramanı Caner Erkin! Performansıyla taraftarı mest etti         
14:13
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı         
13:36
Öğretmenlerinin Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı         
12:35
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 15:10:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Casper Bilgisayar'a "The One Awards Teknoloji Üreticisi" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei