Casper bilgisayar fabrikasını gezdik! - Son Dakika

Türkiye'nin ilk yerli ve en büyük PC üreticisi Casper'ın telefon, anakart ve bilgisayar fabrikasını gezdik. 100 bin TL'lik bilgisayarların üretildiği aşamalar ve kurulum alanları oldukça ilgi çekici yapılar. Casper Üretim Fabrikası'nı sizler için gezdik!

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Casper bilgisayar fabrikasını gezdik!

Casper, 1991 yılında üniversiteden yeni mezun 3 girişimci bilgisayar mühendisi olan Altan Aras Fakılı, Yalçın Yıldırım ve Ali İhsan Taşkın tarafından resmen İstanbul'da kurulmuş bilgisayar ve yan ürünleri üreten bir firma olarak doğdu.

20.000 m² üretim, servis, AR-GE, lojistik alanı bulunan Casper fabrikasında bulunan alanlar şu şekilde:

Bilgisayar Üretimi

2 Online Üretim Bandı

2 Offline Üretim Bandı

2 Isı Testi Bandı

Yılda 1 Milyon adet üretim kapasitesi

Telefon/Tablet Üretimi

2 CKD Üretim Hattı

4 SKD Üretim Bandı

Yılda 500 bin adet üretim kapasitesi

Hem direkt son kullanıcı tabanlı hem de özel konfigürasyon sistemlerin toplandığı alanda, parça birleştirme işlemleri büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bilgisayar tamamen birleştiğinde ise cihaz hem kozmetik hem de donanım açısından çeşitli kontrol aşamalarından geçiyor.

Bu aşamalardan başarıyla geçen ürünler ise son kullanıcı yani sizlere güvenlik bir şekilde ulaşmak üzere satış yapılan bölgelere aktarılıyor.