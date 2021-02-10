Casper'dan kişiye özel bilgisayar oluşturma imkanı - Son Dakika

Casper'dan kişiye özel bilgisayar oluşturma imkanı

10.02.2021 16:21
Casper'dan kişiye özel bilgisayar oluşturma imkanı, System.String[]

Casper, "bilgisayar özelleştirme" ile bilgisayar toplama işleminin güvenilir ve profesyonel halini kullanıcılarına sunuyor.

Casper, "bilgisayar özelleştirme" ile bilgisayar toplama işleminin güvenilir ve profesyonel halini kullanıcılarına sunuyor.

Casper açıklamasına göre, bilgisayar kullanıcılarının "bilgisayar toplama" olarak dillerinde yer edinmiş, günümüzde ise "bilgisayar özelleştirme" olarak tanımlanan sistem; yüzlerce teknoloji ve donanım seçenekleri arasından istenilen özellikleri seçerek kişiye özel cihazın üretebileceği bir sistem olarak öne çıkıyor. Bilgisayarı oluşturan tüm bileşenlerin fabrika ortamında test edilerek bir araya getirilmesi, muhtemel parça uyumsuzluğu riskini önlerken; bilgisayarın tüm donanımlarının güvenle ve garanti kapsamında üretilmesini sağlıyor.

Açıklamaya göre, alışılagelmiş bilgisayar toplamada bilgisayarlar; fabrika ortamında değil, basit alanlarda toplanarak oluşturulan bileşenlere sahip. Özelleştirme sisteminde ise bilgisayarların her bileşeni elektriksiz üretim ortamında test edilip, sistem ayarları uygulanıp, tüm güncellemeleriyle birlikte güvenli bir şekilde oluşturuluyor. Casper Ar-Ge mühendisleri; toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğu risklerini ortadan kaldırmak için en uyumlu ve uygun parçaları yapılan testler sonucunda kullanıcılara ulaştırıyor.

Özelleştirme süreci

Açıklamadaki detaylara göre, günümüz koşullarında kullanılan cihazların yüksek verimli, güçlü teknolojik donanım ve alt yapı oldukça önem kazanıyor. Hayatı kolaylaştıran çözümler sunan Casper, ihtiyaç duyulan donanımdaki bilgisayarları fabrika ortamında özelleştirerek, kullanıcılarına güvenli ürünler sunmayı hedefliyor.

Casper özelleştirme sistemiyle bilgisayarın özelliklerini, fiyatını ve performansınızı belirleyebilirken, ihtiyaç duyulan sistemi güvenli bir şekilde oluşturabilme imkanı bulunuyor. Bu kapsamda, "www.casper.com.tr" internet adresinden "laptop, desktop ve All in One" modellerinde seçilen modelin özelliklerini yükseltebilme veya düşürebilme fırsatı da sunuluyor. İşletim sistemi, depolama, grafik kartı, güç kaynağı, bellek, kablosuz bağlantı, soğutma sistemi ve ekran boyutu teknolojilerine ait seçeneğe sahip olurken, birbirinden farklı performans seçenekleriyle kişiye özel bilgisayar üretilebiliyor.

Seçilen donanım özellikleri üretim tesisinde güvenlik önlemleri doğrultusunda elektriksiz ortamda montajlanıyor, çoklu uyumluluk testlerinden geçiyor. Testleri başarıyla tamamlanan kişiye özel cihazlar, yerinde paketlenerek kullanıcılara ulaştırılıyor.

Özelleştirme yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Açıklamaya göre, öncelikle bilgisayarı kullanım amacına göre model ve işletim sistemi belirlenmesi gerekiyor. Ev, ofis, oyuncu bilgisayarları için farklı işletim sistemleri, ekran kartları, güç kaynakları, depolama alanları seçenekleri değerlendirilmesi tavsiye edilirken, değişkenlik gösteren ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tüm bilgisayar modelleri, en uygun içerik seçenekleriyle çeşitlendiriliyor.

İhtiyaç ve kullanım alanına göre, birbirinden farklı seçeneklerle oluşturulan bilgisayarlara avantajlı teknik servis hizmeti ve garanti imkanıyla sahip olunuyor.

Bilgisayar, Fabrika, Casper, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Casper'dan kişiye özel bilgisayar oluşturma imkanı - Son Dakika


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