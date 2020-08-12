Casper'dan mimarlara ve tasarımcılara özel bilgisayar - Son Dakika

Casper'dan mimarlara ve tasarımcılara özel bilgisayar

Casper, özel olarak tasarlanan Excalibur G900 ile mimarlar ve tasarımcılar için uygun özellikler sunuyor.

Casper'dan mimarlara ve tasarımcılara özel bilgisayar, System.String[]

Casper, özel olarak tasarlanan Excalibur G900 ile mimarlar ve tasarımcılar için uygun özellikler sunuyor.

Casper açıklamasına göre, mimarlıkta kullanılan programların her işletim sisteminde çalışıyor olması önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bilgisayarın da tüm işletim sistemleri ile uyumlu olması gerekiyor. Autocad, Sketch Up, Lumium gibi üç boyutlu çizim programlarının, özellikle de render almak için kullanılan programların verimliliği kullanılan bilgisayarın performansına göre değişiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YouTube fenomeni İç Mimar Berna Acar Kasırga, "Müşterilere sunum yaparken onları mekan içerisinde gezdirebiliyorum. Bazı programların çizim kalitesi çok gerçekçi durmuyor. Profesyonel ve daha gerçekçi çizimler için daha yüksek performanslı programlar kullanmam gerekiyor. Kullandığım laptopun da bu programları kaldırması gerek. Excalibur G900 işletim sistemiyle ve donanımıyla bu konuda birçok seçenek sunuyor." ifadelerini kullandı.

"Ekran kartları önem taşıyor"

Öte yandan, bir bilgisayarın Hz değeri, ekranın yenilenme ve tarama hızı anlamına geliyor. Üç boyutlu çizimlerin sunumunda, projelerin sunumunu yaparken kamera açılarını sağa ve sola kaydırıldığında ekran, gözün algılayamayacağı bir hızda yenileniyor. Böylelikle çalışmalar çok daha profesyonel ve net bir şekilde görülür.

Ekran özelliklerinden NIT değeri denilen ekran parlaklığı da bu meslek gruplarında önem taşıyor. Meslek gereği dış mekanda veya güneşli bir ortamda keşif veya sunum yapmak durumunda kalınabiliyor. NIT değeri yüksek bir laptop kullanıldığında, ekrana ne kadar yüksek ışık gelirse gelsin çalışmalar net bir şekilde görülebiliyor.

Çalışılan laptopun ekran boyutu ve inceliği de önemli konulardan biri olarak görülüyor. Kasırga, "Çalıştığınız ayrı bir masa üstü bilgisayarınız yok ise, tasarım ve projelerinizde büyük ve ince ekranlı laptopta çalışmak avantaj sağlar. Mimarlar ve tasarımcıların işi görsel bir iş olduğundan ekran kartları da önem taşıyor. Excalibur G900'ün 15.6 inçlik ince çerçeveli ekranı ve NVIDIA GForce ekran kartları bu çalışmalar için ideal ekran deneyimi sunar." değerlendirmesinde bulundu.

Mimarlar ve tasarımcıların kullandığı 3 boyutlu programları kullanmak ve sunum yapmak için bilgisayarın RAM'i yani "anlık kullanım hafızası" önem taşır. Yüksek RAM, proje ve sunum çalışmalarında aynı anda birden fazla programı açık tutma ve çalıştırma imkanı sağlar.

RAM'in tek başına yüksek olması yeterli olmaz, bunu destekleyici güçlü bir işlemciye de ihtiyaç vardır. Kasırga, tasarım öğrencilerinin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de bilgisayarın RAM'i olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben öğrenciyken, elimde güçlü olmayan bir bilgisayarım olduğundan, büyük mekan projelerinde, her odanın çizimini bölmek ve ayrı yapmak durumunda kalırdım ki çizimleri açarken bilgisayarım kasılmasın diye. Proje sunumlarında tüm mekanı aynı anda görmek daha profesyonel bir yaklaşım sağlıyor. Örnek verecek olursam; 64 GB'lik Excalibur laptopuna büyük mekanların çizimlerinin tamamını yükleyip sunumlarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.

Hem diz üstü bilgisayar pratikliğini yaşayıp hem de harici disk taşımaktan rahatsız oluyorum, her şeyimin bilgisayarın içinde olmasını istiyorum. Excalibur G900'da 8 TB'a kadar depolama alanınızı artırabiliyorsunuz. Depolama alanı kadar SSD yani yüksek hızlı sürücülerden oluşuyor olması da önemli."

"Batarya süresi önemli"

Proje çalışmaları devam ederken, kontrole gidildiğinde ustaların birçok sorusu olduğunu, onlara anlatırken de 3 boyutlu görselleri göstererek anlatmanın daha kolay olduğunu aktaran Kasırga, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için bilgisayarınızın batarya süresi önemli. Bir toplantının minimum 2-4 saat arası sürdüğünü düşünecek olursak, bilgisayarınızın şarja ihtiyacı olmadan dayanabiliyor olması lazım. Çünkü inşaatın kaba seviyede olması ihtimali var, yani herhangi bir yerde elektrik bulamama ihtimaliniz var. Kablo, şarj uğraşmadan hemen bilgisayarınızı kucağınızda açıp çalışıyor olmanız gerek."

Up, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:55

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Casper'dan mimarlara ve tasarımcılara özel bilgisayar - Son Dakika Ekonomi
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