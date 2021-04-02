Casper, Excalibur bilgisayar alana Outriders oyun hediye ediyor

Yeni kampanyayla GeForce RTX ekran kartlı Excalibur G900 oyun bilgisayarı satın alanlara Outriders oyununa sahip olma imkanı sunuluyor. 15 Nisan'a kadar geçerli olan kampanya, Nvidia GeForce Rtx Excalibur G900 dizüstü bilgisayarlarda geçerli olacak.

Casper 'dan yapılan açıklamaya göre, karanlık, bilim kurgu evreninde geçen, belirgin RPG öğeleriyle zenginleştirilmiş üçüncü şahıs nişancı oyunu Outsiders piyasaya çıktı.

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak