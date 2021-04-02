GeForce RTX ekran kartlı Excalibur G900 oyun bilgisayarı satın alanlara piyasaya yeni çıkan Outsiders oyunu hediye ediliyor.
Casper'dan yapılan açıklamaya göre, karanlık, bilim kurgu evreninde geçen, belirgin RPG öğeleriyle zenginleştirilmiş üçüncü şahıs nişancı oyunu Outsiders piyasaya çıktı.
Yeni kampanyayla GeForce RTX ekran kartlı Excalibur G900 oyun bilgisayarı satın alanlara Outriders oyununa sahip olma imkanı sunuluyor. 15 Nisan'a kadar geçerli olan kampanya, Nvidia GeForce Rtx Excalibur G900 dizüstü bilgisayarlarda geçerli olacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Casper, Excalibur bilgisayar alana Outriders oyun hediye ediyor - Son Dakika Ekonomi