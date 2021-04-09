Casper ile "İş İçin Teknoloji"

Casper, dijital dönüşüm sürecinde sunduğu çalışmaları "İş için teknoloji" çatısı altında topluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumlara sunduğu özel hizmetler ile yerinde üretimden hızlı teknik servise, lojistikten ek garanti sürelerine kadar pek çok konuda iş hayatını kolaylaştıran kurumsal çözümler sunuyor.

"Casper İş Çözümleri", kurumların ihtiyaç ve taleplerine uygun çözümler üreterek hedeflerine ulaşmaları yolunda çalışmalar yapıyor. Casper, "Kurumsal Çözümler" kapsamında hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve yerinde servis hizmeti ile kurumların iş yaşamını kolaylaştıran teknolojik çözümler sunuyor.

Casper Eğitim Çözümleri

Kullanıcılar, eğitimin her adımında gerekli olan teknolojik ürünleri tedarik etmek için "Casper Eğitim Çözümleri"nden faydalanabiliyor. Yerli üretimin verdiği güç ve sağladığı avantajları ön planda yer alırken geniş ve hızlı servis ağı ile birlikte Casper, eğitim çözümlerinin önemli parçalarından biri oluyor.

Kurumsal Çözümler

Casper işletmeler için önde gelen teknolojiye maksimum cihaz verimliliği ile katkıda bulunuyor. Kurumların ihtiyaçlarına yönelik cihazlar geliştiren Casper, özelleştirilebilen bilgisayarla işteki performans ve verimliliği artırıyor. Seçenekler sadece laptop ya da masaüstü modelleri ile sınırlı olmazken, standart modellerin yanı sıra mobil cihazlar ya da iş istasyonu gibi cihazlar da Casper güvencesi ile sunuluyor.

İş İçin Teknoloji

İş yaşamının ve çalışmalarının sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi adına sürekli bir gelişim içerisinde olan Casper, bu sayede yıllardan beri sektörde elde ettiği deneyimlerini paylaşarak, işletmelerin ihtiyaçlarına en uygun cevabı sunmayı başarıyor. Tabletlerden bilgisayarlara telefonlardan iş sunucularına kadar akıllı çözümleri ile işlerin her bir aşamasında aksama yaşanmadan çalışmaların sürmesi için çalışıyor.