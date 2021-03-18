Casper'ın ilk yerli telefonu VIA F20 satışa çıktı - Son Dakika

Casper'ın ilk yerli telefonu VIA F20 satışa çıktı

18.03.2021 11:25
Casper'ın ilk yerli telefonu VIA F20 satışa çıktı, System.String[]

Akıllı telefon şirketlerinin Türkiye'de üretim yapma girişimleri devam ederken Casper, ilk yerli üretim modeli cep telefonunu satışa sundu.

Akıllı telefon şirketlerinin Türkiye'de üretim yapma girişimleri devam ederken Casper, ilk yerli üretim modeli cep telefonunu satışa sundu.

Casper açıklamasına göre, her yıl teknolojik yenilik ve yatırımları artırma vizyonuyla "akıllı cep telefonu" üretimine başlayan marka, ilk yerli olan modeli VIA F20'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Bilgisayar, tablet ve telefon modellerinde üretim çeşitliliği ve esnekliği sağlayan Casper, yerli telefon üretimiyle en son teknolojileri kullanıcılarına sunmayı hedefliyor. Güçlü bataryası, yüksek dahili hafızası, çok yönlü fotoğraf özellikleri ve tasarımıyla ön plana çıkan VIA F20, yüksek performansıyla kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Açıklamaya göre, 48+5+2+2 MP dörtlü arka kamerası ve 8MP ön kamerası ile yüksek performanslı fotoğraf ve video çekimleri sağlarken, 14 farklı çekim modu ile de zengin çekim deneyimleri sunuyor. VIA F20 kameraları yapay zekalı algoritmalarla arka planları optimize ederken pozlama ve arka aydınlatmayı dengeliyor. Bokeh modu ise istenilen detaya odaklanmayı sağlarken birbirinden farklı kamera modlarıyla da sosyal medya için zengin ve eğlenceli fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor.

Yeni ekran teknolojisi

Açıklamada aktarılanlara göre, 6,55 inç HD+ hole ekran teknolojisinin kullanıldığı F20, Incell ekran teknolojisi ile de daha canlı, daha net ve performansı yüksek bir IPS ekranına sahip. Sadece ekran büyüklüğüyle değil aynı zamanda ekran kullanım oranıyla da kullanıcıya yüksek ekran çözünürlüğü sağlayan akıllı telefon, çerçevesiz Hole LCD ile yüzde 89 ekran gövde oranı sunuyor. 1.600'e 720 ekran çözünürlüğüne sahip F20, fotoğraf ve video çözünürlüğünü artırıyor.

Yüzde 89 ekran gövde boyutu sayesinde kullanıcılar rahatlıkla telefonlarından internette araştırma yaparken, oyun oynarken, film ve dizi izlerken ve sosyal medyada gezinirken daha geniş ekranda daha fazla içeriğe ulaşma imkanı sağlıyor.

Yüksek batarya gücü ve yapay zeka destekli performans

Yüksek batarya gücüne sahip Casper VIA F20, kullanıcılara ortalama 2 günü aşkın kullanım vaat ediyor. 5.000mah ile 32 saat boyunca telefonda konuşma imkanı sunulurken, 11 saat boyunca 5-6 film izleme, 31 saat boyunca müzik dinleme veya 9 saat boyunca internette video izleyebilme şansı tanınıyor.

MediaTek Helio P35'in gelişmiş yapay zeka teknolojisi ile kullanıcı performansını artıran F20'de kullanım alışkanlıklarını öğrenen yapay zeka teknolojisi, uygulamaları daha hızlı bir şekilde başlatıyor ve uygulamalar arasındaki geçişleri kolaylaştırıyor.

Bilgisayar, Yapay Zeka, Türkiye, Casper, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Casper'ın ilk yerli telefonu VIA F20 satışa çıktı - Son Dakika


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