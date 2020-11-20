Casper kurumsal çözümlerini "İş İçin Teknoloji" çatısı altında topladı

Casper, dijital dönüşüm sürecine yönelik sunduğu çalışmaları "iş için teknoloji" çatısı altında topluyor.

Şirket açıklamasına göre, "Casper İş Çözümleri", kurumların ihtiyaç ve taleplerine uygun çözümler üreterek hedeflerine ulaşmaları yolunda bir iş ortağı olarak öne çıkıyor. Kurumların ergonomik, işlevsel ve performanslı ürünler kullanması ve sonrasında da iş yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri önem taşıyor. Casper, "Kurumsal Çözümler" kapsamında hızlı servis ağı, kolay entegre sistemleri, yerli üretimi ve yerinde servis hizmeti ile kurumların iş yaşamını kolaylaştıran teknolojik çözümler sunuyor.

Tüm iş çözümleri için güncel teknoloji içeren yüksek performanslı ve dayanıklı ürünlerle çalışmalara değer katan Casper, kurumlara özel teknolojilerle, hızlı teslimat, ek garanti süresi, yerinde servis hizmeti, kuruma özel imaj desteği, 7 farklı ilde 21 bölge servisi ile 1 saat ve 24 saat servis imkanları ile her an kesintisiz hizmet sağlıyor. KOBİ'ler, perakende, sağlık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere iş gücüne ve uzmanlıklara uygun teknolojiler seçmesi konusunda uzmanlık ve destek veriyor.

Casper akıllı telefon ve tabletler, son dönemde oldukça kritik öneme sahip olan mobilite ihtiyacına geniş kullanım alternatifleri sunuyor. Kafe ve restoranların, hastanelerin, bankaların ve sahada ekipleri bulunan pek çok işletmenin ihtiyacı olan performans ve güce Casper ürünleri ile ulaşılabiliyor.

Eğitim için teknoloji

Casper eğitim çözümleri ile öğrencilerin hedefledikleri parlak geleceğe giden yolda inovatif çözümler sunarak öğrenmelerine katkıda bulunuyor. Casper, anaokulundan itibaren uzaktan eğitim süreçleri dahil eğitimin tüm basamaklarında ihtiyaç olan performansa ulaşmak için ihtiyaçlara uygun çözümler sunuyor. Uzaktan eğitim için gereken teknolojik ürünler hızlı bir şekilde temin edilebiliyor. Üretkenliği ve verimliliği artıran Casper ailesi ile uzaktan eğitim için gereken performansa ulaşılabiliyor. Öğretmenler ve öğrenciler için eğitimde performans için beklentiler karşılanabiliyor.

Casper işletmeler için önde gelen teknolojiye maksimum cihaz verimliliği ile katkıda bulunuyor. Son teknoloji grafiklere hassas ve akıcı olarak ulaşmayı sağlayan Casper ürünleri taşınabilirliği sayesinde eserleri her yere götürmeyi sağlıyor. Casper, mimar ve mühendisler, tasarımcılar, video ve animasyon işiyle ilgilenenler için geliştirilen güçlü performanslı ürünleriyle dijital kreasyonlara hayat veriyor.

VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Casper'ın kurumsal ürünlerine https://www.casper.com.tr/kurumsal-cozumler adresinden ulaşılabiliyor.