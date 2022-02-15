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Casper Türkiye'de anakart üretimine başladı - Son Dakika

Casper Türkiye'de anakart üretimine başladı

15.02.2022 11:01
Casper Türkiye'de anakart üretimine başladı

Casper, üretim tesisinde telefon üretiminden sonra artık anakart üretimini de gerçekleştiriyor.

Casper, üretim tesisinde telefon üretiminden sonra artık anakart üretimini de gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda Türkiye'de geleceğe yönelik atılan adımların en önemlilerinden biri teknolojideki yerli üretim olarak öne çıkıyor.

Özellikle üretimde Türk mühendislerin istihdamı büyük önem arz ederken, artık ülke topraklarında tamamı Türk mühendisler tarafından üretilen anakartlar, telefonlar ve bilgisayarlar da bulunuyor. Türkiye'nin teknolojisine ve dijital dönüşümüne yön veren Casper, 34 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu teknoloji üssünde telefon ve bilgisayar üretiminden sonra anakart üretimine başladı.

Bir bilgisayarın, telefonun ya da dijital cihazın tüm bileşenlerin birbiriyle bağlantısını sağlayan ve kontrol eden anakartlar, elektronik sistemlerin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Uzun yılların AR-GE deneyimiyle Casper mühendisleri, artık anakart üretimini de kendi tesislerinde gerçekleştiriyor.

Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Casper'ın teknoloji üssünde anakart ve subboard üretimine başlandı. Son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla teçhiz edilmiş 2 üretim hattı ve 4 üretim bandında, yaklaşık 1200 çip ve komponentten oluşan anakartlar CKD hatlarındaki bu son teknoloji makineler ile uluslararası endüstriyel standartlarda üretiliyor. Üretim öncesi hassas test ve ölçümlerden geçen yüksek kaliteli elektronik parçalar, sırasıyla çeşitli kontroller ve testlerde geçiriliyor ve SKD bantlarına iletiliyor. Birçok "Dayanıklılık, Yaşlandırma ve Fonksiyon" testlerinden geçip Casper mühendislerinden onay almış pilot üretim numuneleriyle aynı standarttaki binlerce telefon SKD bantlarında üretiliyor.

Yılda 500 bin adet yerli telefon üretim kapasitesi

Son yıllarda atılan en önemli adımlardan birini de telefon üretimi oluşturuyor. Birçok yabancı menşeili marka da Türkiye'de fabrikalar kurup telefon üretimine başlamıştı. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper da Türk mühendislerinin imzasını taşıyan tamamıyla yerli telefon üretimini gerçekleştiriyor. Öyle ki teknoloji üssünde yılda 500 bin adet telefon ve tablet üretim kapasitesine sahip olan Casper, bütçe dostu VIA ürün portföyüyle son teknolojiyi tüketicilere şık tasarımlarla sunabiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Casper, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Casper Türkiye'de anakart üretimine başladı - Son Dakika


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