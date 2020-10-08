Casper VIA S38 satışta - Son Dakika

Casper VIA S38 satışta

08.10.2020 15:37
Casper VIA S38 satışta, System.String[]

Güçlü işlemcili, taşınabilir yeni Casper VIA S48 Tablet, şık tasarımı, yüksek hafızası ve bağlantı hızıyla uzaktan eğitim için öğrencilere dijital konfor vadediyor.

Güçlü işlemcili, taşınabilir yeni Casper VIA S48 Tablet, şık tasarımı, yüksek hafızası ve bağlantı hızıyla uzaktan eğitim için öğrencilere dijital konfor vadediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknolojik donanım, kurumsal çözüm ve uzaktan eğitiminin öneminin arttığı günümüzde, kullanıcıların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalara hızla devam eden Casper, yeni geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü VIA S48 Tablet hafif, küçük ekranlı ve işlem gücü yüksek tablet tercih edenler için tasarlandı.

Özellikle uzaktan eğitim için geliştirilen Casper VIA S48, yüksek donanım, kolay kullanım, şık tasarımı ve erişilebilir fiyatı ile dikkati çekiyor.

9 mm inceliği, 315 gr hafifliği ve kauçuk dokunuşu ile ergonomik tasarım sunan Casper VIA S48 Tablet, öğrencilere rahat bir kullanım sağlıyor.

4300 mAh pil gücü ile yaklaşık 7 saat video çekme kapasitesine sahip VIA S48, uzun pil ömrü ile de dışarda şarj etme ihtiyacını en aza indiriyor.

Öğrenciler için ideal bir ekrana sahip olan Casper VIA S48; 16: 10 ekran en boy oranı, 8 inç ekran boyutu, 178 dereceye kadar görünüm sağlayan IPS ekran teknolojisi ve HD çözünürlüğü ile gelişmiş ve rahat bir deneyim sunuyor.

400 nit ekran parlaklığına sahip VIA S48; dışarıda olanlar için güneş altında kullanım kolaylığı, online ders yaparken, oyun oynarken veya dizi film seyrederken görüntülerin daha canlı olmasını sağlıyor.

Casper VIA S48; aynı ekranda birde fazla uygulama açık iken bile hızlı kullanım sağlayan 3G RAM'i, enerji tasarrufu yapan LP DDR4 teknolojisi, yaklaşık 8 bin müzik dosyası ya da 62 adet film depolanan 32GB dahili hafızası ile işlem gücü yüksek bir deneyim sunuyor.

4 çekirdek işlemcisi, turbo frekansı 2.0 gHz'e ulaşan hızı ile de yüksek performans gerektiren oyunların rahatlıkla oynanmasını sağlıyor.

Yüksek veri aktarım hızı, a/b/g/n ile yüksek çekim gücüne sahip Casper VIA S48, istikrarlı bir bağlantı ve kaliteli bir internet deneyimi sunarken, b/g/n versiyonuna göre 5 kat daha hızlı çekim gücüne sahip.

Böylelikle öğrencilerin online derslere kolaylıkla bağlantı sağlayıp, kesintisiz eğitim imkanı almaları sağlıyor.

Bluetooth 5.0 ile kesintisiz bağlantı sunan Casper VIA S48 ile, akıllı saat veya nabız ölçerinden hızlı veri alınabiliyor ve gönderilebiliyor.

5MP arka kamerası ile güzel anlarınızı yakalarken, 2MP ön kamerası ile selfie çekme, online derslere ve toplantılara katılma imkanı sunan VIA S48, çift kamera avantajı ile kullanıcılara daha canlı fotoğraf çekme deneyimi vadediyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Casper VIA S38 satışta - Son Dakika Ekonomi

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