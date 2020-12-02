Casper VIA X20 ile mobil fotoğrafçılık deneyimi - Son Dakika

Casper VIA X20 ile mobil fotoğrafçılık deneyimi

02.12.2020 12:43
Casper VIA X20 ile mobil fotoğrafçılık deneyimi, System.String[]

Casper VIA X20, fotoğraf ve kamera özellikleri ile kullanıcıların fotoğrafçılık potansiyelini ortaya çıkarıyor.

Casper VIA X20, fotoğraf ve kamera özellikleri ile kullanıcıların fotoğrafçılık potansiyelini ortaya çıkarıyor.

Casper açıklamasına göre, sosyal medya paylaşımları ve mobil fotoğrafçılığa olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Cep telefonlarının fotoğraf çekme kapasitesinin gelişmesi ve güçlenmesiyle de telefonla fotoğrafçılık yapmak mümkün olabiliyor.

Casper VIA X20'de yapay zekanın desteklediği 4 kamera bulunuyor. F/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX586 Sensor, 6PLens PDAF 0.1s ile desteklenen bu 4 kamera ile canlı, renkli ve detaylı fotoğraflar çekilebiliyor. 120 derece geniş açılı 8MP kamerası ile manzara ve kalabalık fotoğrafların detayları yakalanabiliyor. Makro çekim ile 3 cm kadar uzaktan tüm ayrıntıları net görülebiliyor. Portre modunda ise çevre flulaştırılıp, sadece odağınıza kilitlenebiliyor. VIA X20'nin 25MP yüksek çözünürlüklü selfie kamerası ile daha parlak selfieler, daha net video görüntüleri, bokeh modu efektli kareler yakalanabiliyor.

Instagram hesabı "@istanbul"da mobil fotoğrafçılık konusunda Casper VIA X20 telefonunu deneyimledi. "Şehre yeniden bak" projesi kapsamında İstanbul karelerini paylaşan hesap, birçok takipçi tarafından ilgi gördü.

Kaliteli fotoğraf için öneriler

Casper, kullanıcılara kaliteli fotoğraf için şu önerilerde bulundu:

"Cep telefonunun bütün gün elinizde ve cebinizde. Lens temizlenmeden yapılan fotoğraf çekimleri, beklenen sonucu vermiyor. Yetersiz ışık girmesi, bulanıklık, solgun renkler gibi istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için her çekimden önce lensinizi mutlaka silin. Fotoğraf çekme sayısında herhangi bir kısıtlamaya gitmeyin, bir pozu mümkün olduğunca fazla çekin. İyi bir fotoğrafçı çektiği karelerden en doğru olanını seçip ayırabilmeli. Fotoğraf çekmeden hemen önce yapmanız gereken en önemli adım odaklamadır. Bu istediğiniz alanın keskin ve net çıkması için gerekli olan ilk şarttır. Cep telefonu ile odaklama yapmak için odak yapmak istediğiniz noktaya dokunarak istediğiniz alanı netleştirmiş olacaksınız.

Doğru odaklama kadar iyi bir kompozisyon oluşturmak da önemlidir. Üçler kuralı en kullanışlı kompozisyon oluşturma tekniğidir. Daha dengeli fotoğraflar için kadrajı hayali yatay ve dikey iki hatla bölün. Daha sonra konunuzu bu çizgilerin kesiştiği noktalara getirin. Çoğu cihazlarda ayarlar üzerinden ekrana bir ızgara yerleştirebilir, böylece kompozisyonu ayarlayabilirsiniz. Başlangıç seviyesi kullanıcılar için ızgarayı açık bırakmak doğru bir karar olacaktır. Fotoğraf çekimi yaparken net bir fotoğraf elde etmek istiyorsanız kullandığınız cihazı sabit tutmanız çok önemlidir. Bulanık fotoğraflardan kaçınmak için telefonunuzu iki elinizle tutmalı, sabit bir yere koymalı ya da tripod kullanmalısınız. Ayrıca tripod kullanırken zamanlayıcıyı açmayı unutmayın."

Kamera, Casper, Medya, Sony, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Casper VIA X20 ile mobil fotoğrafçılık deneyimi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı         
11:49
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Casper VIA X20 ile mobil fotoğrafçılık deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei