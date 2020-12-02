Casper VIA X20 ile mobil fotoğrafçılık deneyimi

Casper VIA X20, fotoğraf ve kamera özellikleri ile kullanıcıların fotoğrafçılık potansiyelini ortaya çıkarıyor.

Casper açıklamasına göre, sosyal medya paylaşımları ve mobil fotoğrafçılığa olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Cep telefonlarının fotoğraf çekme kapasitesinin gelişmesi ve güçlenmesiyle de telefonla fotoğrafçılık yapmak mümkün olabiliyor.

Casper VIA X20'de yapay zekanın desteklediği 4 kamera bulunuyor. F/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX586 Sensor, 6PLens PDAF 0.1s ile desteklenen bu 4 kamera ile canlı, renkli ve detaylı fotoğraflar çekilebiliyor. 120 derece geniş açılı 8MP kamerası ile manzara ve kalabalık fotoğrafların detayları yakalanabiliyor. Makro çekim ile 3 cm kadar uzaktan tüm ayrıntıları net görülebiliyor. Portre modunda ise çevre flulaştırılıp, sadece odağınıza kilitlenebiliyor. VIA X20'nin 25MP yüksek çözünürlüklü selfie kamerası ile daha parlak selfieler, daha net video görüntüleri, bokeh modu efektli kareler yakalanabiliyor.

Instagram hesabı "@istanbul"da mobil fotoğrafçılık konusunda Casper VIA X20 telefonunu deneyimledi. "Şehre yeniden bak" projesi kapsamında İstanbul karelerini paylaşan hesap, birçok takipçi tarafından ilgi gördü.

Kaliteli fotoğraf için öneriler

Casper, kullanıcılara kaliteli fotoğraf için şu önerilerde bulundu:

"Cep telefonunun bütün gün elinizde ve cebinizde. Lens temizlenmeden yapılan fotoğraf çekimleri, beklenen sonucu vermiyor. Yetersiz ışık girmesi, bulanıklık, solgun renkler gibi istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için her çekimden önce lensinizi mutlaka silin. Fotoğraf çekme sayısında herhangi bir kısıtlamaya gitmeyin, bir pozu mümkün olduğunca fazla çekin. İyi bir fotoğrafçı çektiği karelerden en doğru olanını seçip ayırabilmeli. Fotoğraf çekmeden hemen önce yapmanız gereken en önemli adım odaklamadır. Bu istediğiniz alanın keskin ve net çıkması için gerekli olan ilk şarttır. Cep telefonu ile odaklama yapmak için odak yapmak istediğiniz noktaya dokunarak istediğiniz alanı netleştirmiş olacaksınız.

Doğru odaklama kadar iyi bir kompozisyon oluşturmak da önemlidir. Üçler kuralı en kullanışlı kompozisyon oluşturma tekniğidir. Daha dengeli fotoğraflar için kadrajı hayali yatay ve dikey iki hatla bölün. Daha sonra konunuzu bu çizgilerin kesiştiği noktalara getirin. Çoğu cihazlarda ayarlar üzerinden ekrana bir ızgara yerleştirebilir, böylece kompozisyonu ayarlayabilirsiniz. Başlangıç seviyesi kullanıcılar için ızgarayı açık bırakmak doğru bir karar olacaktır. Fotoğraf çekimi yaparken net bir fotoğraf elde etmek istiyorsanız kullandığınız cihazı sabit tutmanız çok önemlidir. Bulanık fotoğraflardan kaçınmak için telefonunuzu iki elinizle tutmalı, sabit bir yere koymalı ya da tripod kullanmalısınız. Ayrıca tripod kullanırken zamanlayıcıyı açmayı unutmayın."