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Casper, yeni telefonu VIA E30'u satışa sundu - Son Dakika

Casper, yeni telefonu VIA E30'u satışa sundu

01.09.2021 12:58
Casper, yeni telefonu VIA E30'u satışa sundu, System.String[]

Casper, yeni telefonu VIA E30 ile giriş segmenti telefon kategorisine yeni bir anlayış getiriyor.

Casper, yeni telefonu VIA E30 ile giriş segmenti telefon kategorisine yeni bir anlayış getiriyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, telefon kategorisinde Android 11 sürümünü ilk defa kullandığı yeni ürünü VIA E30 ile teknoloji severleri karşılayan Casper, 5.000 mAh'lik güçlü bataryası, toplamda 4 farklı kamerası ve semi glossy renk seçenekleriyle giriş segmenti telefon kategorisine yeni bir anlayış getiriyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı seçeneğiyle satışa sunulan VIA E30, iyi bir telefondan beklenen her şeyi, en ulaşılabilir haliyle tüketicilere sunuyor.

Android 11 sürümüyle birlikte bağlı cihazları tek panelden kontrol etmeyi sağlayan güç menüsünü aktive eden Casper VIA E30, telefonun sesle kontrol edilmesini de sağlıyor. Android 11 sürümüne sahip VIA E30'un MediaTek Helio G35 işlemci gücüyle desteklenen HyperEngine oyun teknolojisi, oyunda daha yüksek bir performans vadediyor. HyperEngine, kaynak kullanımını artıran zorlu durumlarda performansın düşmesini engelleyen akıllı kaynak yönetimi sunarak oyun oynarken işlemci, grafik işlemci ve belleğin akıllı ve dinamik yönetimini sağlıyor.

16 MP ana, 8 MP ön kamerasıyla hayata geniş açıdan bakın

4 farklı kamerasıyla profesyonel fotoğraf ve selfie çekilmesine olanak tanıyan VIA E30, 16MP+5MP+2MP arka kameraları ve single portrait, beauty, fill light ve continue shot kamera modlarıyla fotoğrafların ek bir uygulamaya gerek kalmadan düzenlenmesini sağlıyor. VIA E30'un 16 MP çözünürlüğe sahip ana kamerası, diyafram açıklığı ve sensörü ile fotoğraflara kalite katacak detaylarıyla aradığınız performansı sunuyor.

5 MP'lik destek kamerası, 115 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekilmesini sağlarken, 2MP'lik Bokeh kamerası ise fotoğraflara derinlik katıyor. 8MP ön kamerası ile selfielerin daha parlak, daha net çekilmesini sağlayarak anları ölümsüzleştiriyor. Ekran kaydı da alabilen VIA E30'un ekranı 720 x 1600 çözünürlüğünde.

Platin mavi, platin beyaz ve platin siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan Casper VIA E30, yüzde 89,8 ekran gövde oranıyla birlikte kullanıcılara büyük ekran konforunu sunuyor. VIA E30'un maksimum ekran-gövde oranı sunmak için tasarlanan geniş ekranı, görüş açısını genişletirken yüksek teknolojisiyle telefon kullanma deneyimine netlik kazandırıyor.

oyunlar, Android, Casper, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Casper, yeni telefonu VIA E30'u satışa sundu - Son Dakika Ekonomi


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