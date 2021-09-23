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Castlevania: Advance Collection Oyunları Sızdırıldı - Son Dakika

Castlevania: Advance Collection Oyunları Sızdırıldı

23.09.2021 23:13
Castlevania: Advance Collection Oyunları Sızdırıldı



Castlevania serisinin Game Boy Advance için çıkmış oyunları barındıracak Castlevania: Advance Collection sızıntılarına 4 oyun eklendi.

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Castlevania: Advance Collection Oyunları Sızdırıldı

Castlevania serisinin Game Boy Advance için çıkmış oyunları barındıracak Castlevania: Advance Collection sızıntılarına 4 oyun eklendi.

Castlevania serisinin Nintendo Game Boy Advance için çıkmış olan oyunlarından Castlevania: Aria of Sorrow, Castlevania: Circle of Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance ve Castlevania: Dracula X oyunlarının, Castlevania: Advance Collection adında yeni bir paket ile çıkacağı sızdırıldı. Bu paket ve paketteki bazı oyunlar önceden sızdırılmış olsa da yeni sızıntılar olmasına rağmen Konami tarafından resmi bir açıklama hala yapılmadı.

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Castlevania dünyasının başladığı, sonrasında Netflix'te kendi animasyon serisini yer aldırtacak kadar büyümesini sağlayan bu klasik oyunların hangi platformlarda olacağı da maalesef resmiyete sahip değil. Ancak bazı başka sızıntılara göre Castlevania: Advance Collection PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkacak. Geçtiğimiz senelerde PS4 için Castlevania: Anniversary Collection ile Dracula X oyunlarını çıkarmaları ve optimize etmeleri bu paketteki oyunların da bahsedilen konsol jenerasyonları ve PC için optimize edilebileceğini doğruluyor.

Paketin yapımcılığını Konami ve M2 Studios üstleniyor, bahsettiğimiz Castlevania: Anniversary Collection paketini PS4 için optimize eden de zaten M2 Studios'un ta kendisiydi. Geçtiğimiz yaz sızdırılan ve hala daha sızdırılmaya devam eden bunca bilgiden sonra artık hayranlar Konami'den resmi bir açıklama için sabırsızlanıyor desek az bile söylemiş oluruz.

Eğer Castlevania hayranıysanız ve oyunun tarihi ile birlikte öne sürülen sızıntılar ve yeni paketin neler barındırabileceğini gösteren aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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Kaynak: SaveButonu

Son Dakika Gamegar Castlevania: Advance Collection Oyunları Sızdırıldı - Son Dakika


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