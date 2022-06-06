"CASTORO 10" isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı - Son Dakika
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"CASTORO 10" isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı

06.06.2022 19:49

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz gazını karaya taşımak için kullanılacak boruları denize indirecek olan 140 metre uzunluğundaki CASTORO 10 isimli geminin boğazlardan geçiş yaptığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz gazını karaya taşımak için kullanılacak boruları denize indirecek olan 140 metre uzunluğundaki CASTORO 10 isimli geminin boğazlardan geçiş yaptığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz gazını karaya taşımak için kullanılacak borular önümüzdeki günlerde mavi sularla buluşacağını açıkladı. Boruları denize indirecek olan dev geminin boğazlardan geçerek Filyos'a doğru yoluna devam ediğini belirten bakanlık, yaklaşık 140 metre uzunluğundaki CASTORO 10 isimli geminin, sığ kısımlarda boruların indirilmesinde görev alacağını belirtti.

(İHA)

CASTORO 10 isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı
CASTORO 10 isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı
CASTORO 10 isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı
CASTORO 10 isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı

YORUMLAR
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'Castoro 10' isimli gemi 1915 Çanakkale Köprüsünün altından geçti 'Castoro 10' isimli gemi 1915 Çanakkale Köprüsünün altından geçti 'Castoro 10' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti 'Castoro 10' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'CASTORO 10' isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "CASTORO 10" isimli gemi boğazlardan geçiş yaptı - Son Dakika
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