Castrol'den Bitkisel Bazlı Motor Yağı

CARMEDYA.COM - Madeni yağ üreticilerinden Castrol, Türkiye 'nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağını pazara sundu.Yüzde 25'i şeker kamışından elde edilen baz yağdan oluşanCastrol Magnatec Bio-Synthetic, karbon nötr oluşuyla da farklılaşıyor. Ürünün pazaragirişini, Z kuşağının ekolojik hassasiyetlerini ortaya koyan araştırmasonuçları ile birleştiren Castrol, motor yağı pazarında çevresel sorumlulukhareketinin öncüsü olmayı hedefliyor."Sektörde 'pozitif değişim' başlatıyoruz"Castrol Magnatec Bio-Synthetic lansmanında konuşan Castrol Türkiye, Ukraynave Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, ihtiyaçların artması ve yaşamtarzının gelişmesiyle yükselen enerji talebiyle iş alanlarını büyüttüklerinibelirterek; Castrol'ün çevresel sürdürülebilirlik konusunda kendi sektörününöncü kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekti. "Bu ürün geleceğe dönükbir ürün" diyen Karagül, "Castrol trendleri takip eden değil,trendleri belirleyen bir marka. Dünyanın her yerinde sayısız araştırmalaryapıyoruz. Hedef kitleyi kapsayan kamuoyu araştırmaları bir yana, globalstratejimizi pek çok başlığa göre belirliyoruz. Bu araştırma ürün lansmanıyladoğru yolda ilerlediğimizi teyit eden bir veri" dedi.Z kuşağı şirketleri çevreci olmaya zorluyorCastrol tarafından, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolatliderliğinde yapılan araştırmaya göre; Z kuşağı gençlerinin yüzde 78'i çevreile ilgili konuların kendilerini ilgilendirdiğini belirtiyor. Şirketleriçevreci olmaya zorlayan Z kuşağı, markaların çevresel sürdürülebilirliğe dikkatetmesi konusunda belirleyici bir role sahip. ERA Research Company tarafından20-25 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye genelini temsilen, 12 ilde, 15-23yaş arasındaki Z kuşağı gençleri üzerinde yüz yüze ve telefonla yapılanaraştırmaya göre;-Z kuşağı gençlerinin yüzde 78'i çevresel meselelerleilgileniyor. Bu konuya ilgi yaş ile paralel olarak artıyor.-Gençlerin %73'ü çevre dostu markaları tercih ediyor.-Gençlerin %65'i firmaların çevre duyarlılığına dikkatediyor. Kadınların duyarlılığı erkeklerden anlamlı olarak daha yüksekgörünüyor.-Gençlerin %51'i fiyatı daha yüksek olsa bile çevreye zararvermeyen firmaların ürünlerini satın alıyor.The post Castrol'den bitkisel bazlı motor yağı appeared first on Carmedya.