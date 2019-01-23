Castrol'den Bitkisel Bazlı Motor Yağı

CARMEDYA.COM - Madeni yağ üreticilerinden Castrol,
Türkiye
'nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağını pazara sundu.
Yüzde 25'i şeker kamışından elde edilen baz yağdan oluşan
Castrol Magnatec Bio-Synthetic, karbon nötr oluşuyla da farklılaşıyor. Ürünün pazara
girişini, Z kuşağının ekolojik hassasiyetlerini ortaya koyan araştırma
sonuçları ile birleştiren Castrol, motor yağı pazarında çevresel sorumluluk
hareketinin öncüsü olmayı hedefliyor.
"Sektörde 'pozitif değişim' başlatıyoruz"
Castrol Magnatec Bio-Synthetic lansmanında konuşan Castrol Türkiye, Ukrayna
ve Orta
Asya
Direktörü Aslı Yetkin Karagül, ihtiyaçların artması ve yaşam
tarzının gelişmesiyle yükselen enerji talebiyle iş alanlarını büyüttüklerini
belirterek; Castrol'ün çevresel sürdürülebilirlik konusunda kendi sektörünün
öncü kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekti. "Bu ürün geleceğe dönük
bir ürün" diyen Karagül, "Castrol trendleri takip eden değil,
trendleri belirleyen bir marka. Dünyanın her yerinde sayısız araştırmalar
yapıyoruz. Hedef kitleyi kapsayan kamuoyu araştırmaları bir yana, global
stratejimizi pek çok başlığa göre belirliyoruz. Bu araştırma ürün lansmanıyla
doğru yolda ilerlediğimizi teyit eden bir veri" dedi.
Z kuşağı şirketleri çevreci olmaya zorluyor
Castrol tarafından, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat
liderliğinde yapılan araştırmaya göre; Z kuşağı gençlerinin yüzde 78'i çevre
ile ilgili konuların kendilerini ilgilendirdiğini belirtiyor. Şirketleri
çevreci olmaya zorlayan Z kuşağı, markaların çevresel sürdürülebilirliğe dikkat
etmesi konusunda belirleyici bir role sahip. ERA Research Company tarafından
20-25
Aralık
2018 tarihleri arasında Türkiye genelini temsilen, 12 ilde, 15-23
yaş arasındaki Z kuşağı gençleri üzerinde yüz yüze ve telefonla yapılan
araştırmaya göre;
-Z kuşağı gençlerinin yüzde 78'i çevresel meselelerle
ilgileniyor. Bu konuya ilgi yaş ile paralel olarak artıyor.
-Gençlerin %73'ü çevre dostu markaları tercih ediyor.
-Gençlerin %65'i firmaların çevre duyarlılığına dikkat
ediyor. Kadınların duyarlılığı erkeklerden anlamlı olarak daha yüksek
görünüyor.
-Gençlerin %51'i fiyatı daha yüksek olsa bile çevreye zarar
vermeyen firmaların ürünlerini satın alıyor.
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