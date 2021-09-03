Üye Girişi
Castrol Ford Team Türkiye, "45. Yeşil Bursa Rallisi" için hazır - Son Dakika

Castrol Ford Team Türkiye, "45. Yeşil Bursa Rallisi" için hazır

03.09.2021 17:09
Castrol Ford Team Türkiye,

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan "45.Yeşil Bursa Rallisi" için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan "45.Yeşil Bursa Rallisi" için hazırlıklarını tamamladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 45. Yeşil Bursa Rallisi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenleniyor. Castrol Ford Team Türkiye, 2 gün boyunca, 368,94 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminde sürecek rallide aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası için de puanlar peşinde koşacak.

4 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu önünden başlayacak olan rallide, ekipler Sırma ve Dağakça etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 20.30'da ilk günü tamamlamış olacaklar. Ekipler, 5 Eylül Pazar günü ise Hüseyinalan ve Soğukpınar etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16.15'te Bursa Hotel önünde düzenlenecek olan ödül töreni ile ralliyi tamamlanmış olacaklar.

Bu yıla başarılı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye'nin genç ve gelecek vadeden pilotları Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası'nın ilk 3 sırasını kapatmış durumda. Türkiye Gençler Şampiyonası'nda 1'inci sırada Ford Fiesta R2T aracı ile Emre Hasbay, 2'nci sırada Ford Fiesta Rally4 aracı ile Ali Türkkan yer alırken, 3'üncü sırada Ford Fiesta R2 aracı ile And Sunman bulunuyor. Ford Fiesta R2T ve Ford Fiesta Rally4 araçlarında Ford'un uluslararası ödüllü motoru 1,0 EcoBoost'u kullanılıyor. Ford Fiesta Rally4'te ise 1.0 EcoBoost motorun ralli için geliştirilmiş 210 Hp gücündeki versiyonu kullanılıyor.

Ali Türkkan ve Aras Dinçer ikilisi zirve için yarışacak

Balkan Ralli Kupası'nda "İki Çeker" sınıfında ve Genç Pilotlar sınıfında lider konumda olan Castrol Ford Team Türkiye'nin genç ve gelecek vadeden pilotu Ali Türkkan için bu yarış önemli bir antrenman yarışı olacak. Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer bu yarışta da yeni nesil Ford Fiesta Rally4'leriyle mücadele edecek. Hem Türkiye Ralli Şampiyonası, hem de Avrupa Ralli Kupası'nı takip eden genç pilot Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer, Yeşil Bursa Rallisi'nde hem 2 çeker şampiyonasında, hem de Genç Pilotlar Şampiyonasında zirve mücadelesi verecekler.

Castrol Türkiye'nin bir diğer genç ve başarılı pilotu Emre Hasbay ve co-pilotu Burak Erdener, bu yarışta Ford Fiesta R2T ile Genç Pilotlar Şampiyonasında lider olarak start alıyor. İkili, hem 2 çeker şampiyonasında hem de Genç Pilotlar Şampiyonasında zirve mücadelesi verecekler.

Bu sezon 4 çeker Ford Fiesta R5'in direksiyonuna ilk defa geçen Ümitcan Özdemir ise Türkiye Ralli Şampiyonası'nda şimdiden podyum mücadelesinin en güçlü isimlerinden biri olarak 45. Yeşil Bursa Rallisi'nde co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ile birlikte mücadele edecek. İkili, bu yarışta 4 çeker 1,6 EcoBoost motorlu Ford Fiesta R5 ile podyum mücadelesi verecekler.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda aynı anda 20'nin üzerinde otomobil yarıştıran Castrol Ford Team Türkiye'de ralli sporunun altyapısına destek sağlamaya devam ediyor. Şampiyonada en çok tercih edilen otomobil markası olan Ford, hem performansı hem de sağlamlığıyla öne çıkıyor. Sezon başından beri Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası'nda liderliğini sürdüren Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl 15'inci şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu ve 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu hedefliyor.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi şu şekilde:

"4-5 Eylül Yeşil Bursa Rallisi (Asfalt). 16-17 Ekim Ege Rallisi Denizli (Asfalt). 13-14 Kasım Kocaeli Rallisi (Toprak). 27-28 Kasım İstanbul Rallisi (Toprak)."

Türkiye, Ralli, Bursa, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Castrol Ford Team Türkiye, '45. Yeşil Bursa Rallisi' için hazır - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Son Dakika: Standart altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi 18:05 Son Dakika: Standart altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi Pencereden düşen Safiye Nur Gürbüz, sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü 18:01 Pencereden düşen Safiye Nur Gürbüz, sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü
Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu 17:48 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar 17:19 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış 16:18 Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti 16:15 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak 15:15 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak

Son Dakika Haberleri
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:42 14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölde hayatını kaybetti
17:39 Sel bölgesindeki elektrik arızasına bakmaya giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:33 Sürücüsünün sara krizi geçirdiği araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber         
18:14
Yürüme bandının altında kalan caretta carettalar için iki otele 482 bin TL ceza kesildi Yürüme bandının altında kalan caretta carettalar için iki otele 482 bin TL ceza kesildi         
18:11
İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı         
18:03
Apple, Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı         
17:54
Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti         
17:36
3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti         
16:32
Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi         
16:16
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti         
11:21
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 18:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Castrol Ford Team Türkiye, "45. Yeşil Bursa Rallisi" için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement