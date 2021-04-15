Castrol Ford Team Türkiye Bodrum'dan zaferle ayrıldı - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Castrol Ford Team Türkiye, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilen ilk ralli Bodrum Rallisi'ni başarı ile tamamladı.

2021 TOSFED Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan organizasyonda genç yetenekleri ile tam kadro katılan takım, hedeflediği şekilde "2 Çeker Otomobiller" ve "Genç Pilotlar" arasında yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.

Castrol Ford Team Türkiye'nin 1999 doğumlu büyük gelecek vaat eden genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilot'u Onur Aslan Ford Fiesta Rally4 koltuğunda yarışı en iyi '2 çeker otomobil' ve en iyi 'Genç pilot' olarak zirvede tamamlamayı başardı.

1995 doğumlu Emre Hasbay ve co-pilot'u Burak Erdener ise Ford Fiesta R2T ile Ali'nin hemen arkasında ikinci sırada finiş görerek genç takım kadrosu olarak sezonu domine edeceklerinin sinyallerini verdiler.

Takımın diğer bir genç pilotu 1998 doğumlu Can Sarıhan ise kariyerindeki ilk asfalt yarışına co-pilotu Afşin Baydar ile katıldı. İstikrarlı ve hızlanan temposuyla gelecek vaat ettiğini gösterdi.

Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir, co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ile asfalt zeminde ilk defa direksiyonuna geçtiği 4 çeker Fiesta R5 ile genel klasmanda 2. sıraya adını yazdırdı.

Bostancı: "Genç pilotlarımız Türkiye Ralli Şampiyonası'na hazır"

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı pilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yaparken, Bodrum Rallisi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Sezonun ilk rallisi Bodrum Ralli'sini başarıyla geride bıraktık. Bizim için baştan sonra iyi bir yarış oldu. Hem genç pilotlar hem de iki çeker otomobiller arasında yarışı zirvede bitirdik. Türkiye Ralli Şampiyonası öncesinde güzel bir başlangıç yaparak güven tazeledik diyebilirim. Bu yıl özellikle genç pilotlarımız ile 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu'nu ve tabii ki 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu'nu hedefliyoruz. Bu yarışı 2 hafta sonra başlayacak olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın öncesinde bir antrenman yarışı olarak görüyorduk. Hem otomobillerimizin son ayarlarını denedik, hem de uzun pandemi arasından sonra pilotlarımızın ısınması için faydalı bir yarış geçirdik. İlk defa koşulan zorlu bir parkur olmasına rağmen yarışı hedeflediğimiz yerde bitirdiğimiz için mutluyuz. Bununla birlikte, İlk 10'da toplam 4 adet Fiesta aracımızın yer alması ve toplam 20 ekibimizin 16'sının finiş podyumuna çıkması da bizim çok önemli bir mutluluk. Hem Türk ralli camiası ve ülkemiz hem de Castrol Ford Team Türkiye için çok önemli olan bu yarışta ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. 24-25 Nisan tarihinde Eskişehir Rallisi ile başlayacak olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nı sabırsızlıkla bekliyoruz."