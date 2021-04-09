Castrol Ford Team Türkiye Bodrum Rallisi için hazır - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak, adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek ilk ralli olacak Bodrum Rallisi için hazırlıklarını tamamladı.

2021 TOSFED Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan organizasyonda, Castrol Ford Team Türkiye tam kadro olarak heyecanla beklenen 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'na test amaçlı start alacak.

Türkiye motor sporlarında 2021 sezonunun ilk organizasyonu, 27 yıl aradan sonra 10-11 Nisan tarihleri arasında ilk defa Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek. Merhum otomobil sporları duayenlerinden Şevki Gökerman adıyla anılacak 2021 TOSFED Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan organizasyon, 10 Nisan Cumartesi akşam saat 18: 30'da start seremonisi ile başlayacak. Aynı zamanda 2021 TOSFED Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan organizasyonda Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye tam kadro olarak yarışacak.

3 genç yetenek yarışacak

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek hedefiyle geçtiğimiz yıl pilot kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve gençleşen Castrol Ford Team Türkiye'de genç pilotlar Ümitcan Özdemir ve Emre Hasbay'ın yanı sıra iki genç ve yetenekli isim Ali Türkkan ve Can Sarıhan da Bodrum Rallisi'nde yarışacak.

Ali Türkkan – Onur Aslan ikilisi yeni Ford Fiesta Rally4 ile yarışacak

1999 doğumlu Ali Türkkan ve Co-pilot Onur Aslan bu yıl, Ford'un ralli dünyasında iki çeker sınıfını domine eden yeni otomobili Ford Fiesta Rally4'ün koltuğunda yarışacak. Kariyerine pist yarışlarıyla başlayan ve henüz 18 yaşında Türkiye Pist Şampiyonluğu'nu kazanan Türkkan, 2019 yılında pist yarışlarından ralliye geçiş yaptı. Geçtiğimiz yıl WRC Türkiye Rallisi'nde 'gençler' kategorisinde yarışı 3. sırada tamamlayan ikili bu sene Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu ve Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu yolunda Castrol Ford Team Türkiye'yi temsil edecek.

1995 doğumlu Emre Hasbay ise tecrübeli co-pilotu Burak Erdener ile birlikte Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. Türk ralli sporuna genç yetenekler kazandırmak hedefiyle başlatılan "Drive to the Future" projesi kapsamında seçilen ve 2019 yılında Castrol Ford Team Türkiye bünyesinde yarışmaya başlayan Hasbay, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası yolunda takıma değerli puanlar kazandırmak için yarışacak.

Eski şampiyon pilotlardan Adnan Sarıhan'ın oğlu, küçük yaşlardan beri takımın altyapısında yetişmiş ve ralli sporunu işin mutfağında öğrenmiş bir genç yetenek olan takımın yeni genç yeteneklerinden 1998 doğumlu Can Sarıhan ise bu yıl co-pilotu Afşin Baydar ile birlikte bu sene de Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak.

Takıma 2019 yılında Türkiye Ralli Şampiyonluğunu kazandıran 4 çeker Fiesta R5'in koltuğunda bu yıl Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi oturacak. Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir, 4 çeker Fiesta R5'in direksiyonuna asfalt zeminde ilk defa geçiyor.

Performansı, sağlamlığı ve ralli sporundaki köklü geçmişi ile bu yarışta da kayıt listesinde en çok tercih edilen otomobil markası olan Ford ile yarışan 4 takım pilotu haricinde amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 16 ekip Castrol Ford Team Türkiye çatışı altında Bodrum Rallisi'nde Ford Fiesta'larıyla start alacak.

Şampiyon pilot Murat Bostancı genç pilotlara yol gösterecek

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı bu yıl özelinde pilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yaptı. Bostancı, bu yıl da takımın genç pilotlarının gelişimi için onlarla yakın bir çalışma içerisinde olacak. Uzun yıllar Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini şimdi de takımın diğer pilotlarına aktarmak için çalışacak. Takımın ilk gününden beri takım direktörlüğünü yapan Serdar Bostancı, onursal olarak yine takımın başında olacak.

Castrol Ford Team Türkiye, markalar, gençler ve iki çekerde şampiyonluk hedefliyor

Desteklediği genç pilotları Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında rekabetçi seviyeye taşımak ve Türk ralli sporunda yine daha önce kazanılmamış uluslarası şampiyonlukları Türkiye'ye kazandırmak amacı ile hareket eden Castrol Ford Team Türkiye, yeni yapılanması ile bu yıl, o 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu hedefliyor.

Türkiye motor sporlarının en değerli organizasyonu Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek, aynı zamanda Avrupa Ralli Kupası'nın da ilk ayağı olarak olan Eskişehir Rallisi ile star alacak. 6 ayak üzerinden koşulması planlanan 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi Ekim ayında İstanbul Rallisi ile son bulacak. Castrol Ford Team Türkiye bu yıl aynı zamanda genç pilotu Ali Türkkan ile 2021 Avrupa Ralli Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi

• 24-25 Nisan Eskişehir Rallisi (Asfalt)

• 29-30 Mayıs Yeşil Bursa Rallisi (Asfalt)

• 3-4 Temmuz Hitit Rallisi Ankara (Asfalt)

• 7-8 Ağustos Kocaeli Rallisi (Toprak)

• 4-5 Eylül Ege Rallisi Denizli (Toprak)

• 23-24 Ekim İstanbul Rallisi (Toprak)