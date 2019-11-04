Castrol Ford Team Türkiye'den, 2019 Türkiye ralli şampiyonasında büyük başarı

Castrol Ford Team Türkiye, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Yeşil Bursa Rallisi'nde '2 çeker' kategorisinde "Pilotlar" ve "Co-Pilotlar" şampiyonluğunu kazanırken genel klasmanda ilk 5 içerisinde 3 ekip ile yer alma başarısını gösterdi.



Ford Otosan açıklamasına göre, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası, sezonunun 7'nci ve son yarışı olan, Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi ile birlikte sona erdi. Yeşil Bursa Rallisi'nde ekipler, Orhaneli- Keles bölgesindeki 114,10 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu 453,38 kilometre olan asfalt zeminli parkurda kıyasıya bir mücadele sergiledi.



Yeşil Bursa Rallisi'nden önce sezonun 6'ıncı yarışı olan 37'nci Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde "Markalar", "Pilotlar" ve "Co-Pilotlar" şampiyonluğunu ilan eden Castrol Ford Team Türkiye, sezonun son yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi'nde '2 çeker' kategorisinde "Pilotlar" ve "Co-Pilotlar" şampiyonluğunu kazanırken genel klasmanda ilk 5 içerisinde 3 ekip ile yer aldı.



2 çeker kategorisinde Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi şampiyon



'2 çeker' kategorisinde Fiesta R2T araçları ile sezon başından bu yana başarılı bir şekilde mücadele eden Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi sezonun son 2 yarışında gösterdikleri başarıyı Yeşil Bursa Rallisi'nde de tekrarlayarak 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2'nci kez üst üste "İki Çeker Pilotlar" ve "Co-Pilotlar" şampiyonluğuna ulaştı.



Geçen iki yılın Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonu, Castrol Ford Team Türkiye çatısında yetişen And Sunman ise Yeşil Bursa Rallisi'nde son etabın son kilometrelerine kadar şampiyonluk için götürdüğü rallide yoldan çıkarak zaman kaybetti ve sezonu Genç Pilotlar ikincisi olarak tamamladı.



Türkiye Ralli Şampiyonası'nın şampiyonu Murat Bostancı- Onur Vatansever ikilisi



Uluslararası yılın motoru ödüllü EcoBoost motora sahip 4 çeker Fiesta R5 ile genel klasmanda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye'nin Avrupa kupası sahibi pilotu Murat Bostancı deneyimli co-pilotu Onur Vatansever'ın de desteği ile 3'üncü kez Türkiye Ralli Şampiyonası 'Pilotlar Şampiyonluğu'nu kazandı.



"Castrol Ford Team Türkiye olarak, 2019 ralli sezonunu domine ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda bu yıl kıyasıya bir mücadele yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Castrol Ford Team Türkiye olarak, bizim için oldukça çekişmeli bir sezonu geride bıraktık. Castrol Ford Team Türkiye olarak, 2019 ralli sezonunu domine ettik. Sezonun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde ilk hedefimiz olan 'pilotlar', 'co-pilotlar', 'markalar' şampiyonluklarını elde etmiştik, sezonun son yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi'nde de '2 çeker' kategorisinde yarışı birinci sırada tamamlayarak Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en önemli 6 kategorisinden 5'inde şampiyonluğu aldık. Genç pilotlar kategorisinde bu yarışa kadar önde götürdüğümüz mücadelede son ana kadar mücadele ettik ve sezonu 2'nci sırada tamamladık. Oldukça zorlu geçen sezonu hedeflediğimiz kulvarların tamamında başarılı şekilde şampiyonluklar alarak tamamlamak bizleri çok mutlu etti. Tüm pilot, Co-Pilot ve teknik ekiplerimizi göstermiş oldukları bu üstün başarıdan dolayı kutluyor, bize sezon boyunca destek veren sponsorlarımıza da bu vesile ile teşekkürlerimi sunuyorum."