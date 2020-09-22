Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris ayağını tamamladı - Son Dakika

Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris ayağını tamamladı

Castrol Ford Team Türkiye, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye ayağı olan ve Marmaris'te yapılan WRC-Türkiye Rallisi'ni başarı ile tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris ayağını tamamladı, System.String[]

Castrol Ford Team Türkiye, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye ayağı olan ve Marmaris'te yapılan WRC-Türkiye Rallisi'ni başarı ile tamamladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olan WRC Türkiye ayağı, bu yıl 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül'de Marmaris'te gerçekleştirildi.

Pandemi sebebiyle spor müsabakalarına ara verilen bu dönemde uzun aradan sonra Türkiye'de yapılan ilk büyük ve uluslararası spor etkinliği olan WRC Marmaris Rallisi, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı ve 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ve ikinci ayakları olarak koşuldu.

Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl genç pilotları ile "2 çeker" ve "gençler" kategorilerinde yarışı başarılı bir şekilde tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye'nin 1995 doğumlu genç pilotu Emre Hasbay ve co-pilotu Candaş Uzun, Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda "iki çeker" ve "gençler" kategorilerinde yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.

Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında kariyerinde iki kere Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu'nu kazanmış olan And Sunman da bu yıl Ford Fiesta'sı ile "gençler" kategorisinde 2. sıraya adını yazdırdı.

Castrol Ford Team Türkiye'nin 1999 doğumlu büyük gelecek vadeden genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Aslan ise Ford'un ralli dünyasındaki en yeni aracı Fiesta Rally4'ün koltuğunda yarışırken, "gençler" kategorisinde yarışı 3. sırada tamamlamayı başardı.

"Bizim için baştan sonra iyi bir yarış oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye'nin pilotu Murat Bostancı, WRC'nin Türkiye ayağı Marmaris Rallisi'ni başarıyla geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için baştan sonra iyi bir yarış oldu. Hem gençler hem de iki çeker kategorilerinde yarışı kazandık. Bu yıl özellikle genç pilotlarımız ile Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda ülkemizi daha rekabetçi seviyeye taşıyarak 2020 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2020 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu'nu hedefliyorduk. Çok zorlu bir yarış olmasına rağmen kazanmak istediğimiz kategorilerde yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Türk ralli camiası ve ülkemiz hem de Castrol Ford Team Türkiye için çok önemli olan bu yarışta ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz."

Marmaris, Türkiye, Ralli, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris ayağını tamamladı - Son Dakika Ekonomi

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