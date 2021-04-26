Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ile Türkiye Ralli Şampiyonası'na hızlı başladı - Son Dakika

Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ile Türkiye Ralli Şampiyonası'na hızlı başladı

26.04.2021 17:17
Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ile Türkiye Ralli Şampiyonası'na hızlı başladı, System.String[]

Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan ilk ayağı olan Eskişehir Evofone (ESOK) Rallisi'nde hedeflediği şekilde "2 Çeker" klasmanında yarışı kazanırken, "Gençler Pilotlar" klasmanında da ilk 3 sırayı kapattı.

Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan ilk ayağı olan Eskişehir Evofone (ESOK) Rallisi'nde hedeflediği şekilde "2 Çeker" klasmanında yarışı kazanırken, "Gençler Pilotlar" klasmanında da ilk 3 sırayı kapattı.

Ford Otosan açıklamasına göre, 2021 Avrupa Ralli Kupası ve Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan ESOK Rallisi, bu yıl 23-25 Nisan'da gerçekleştirildi. Toplam uzunluğu 150,74 kilometre olan 10 özel etaptan oluşan ve 82 aracın start aldığı rallide Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, tam kadro olarak yarıştı.

Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek hedefiyle geçen yıl pilot kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve gençleşen Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları "2 Çeker" ve "Genç Pilotlar" klasmanlarında ilk 3 sırayı kapama başarısını gösterdi.

Castrol Ford Team Türkiye'nin 1999 doğumlu gelecek vadeden genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilot'u Onur Aslan, Ford Fiesta Rally4 koltuğunda Avrupa Ralli Kupası'nda ERT2 ve ERT Junior klasmanlarında yarışı kazanırken, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda da "2 Çeker" ve "Genç Pilotlar" klasmanlarını zirvede tamamlamayı başardı.

1995 doğumlu Emre Hasbay ve co-pilot'u Burak Erdener ise Ford Fiesta R2T ile Avrupa Ralli Kupası'nda ERT2 ve ERT Junior klasmanlarında, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda da "Genç Pilotlar" klasmanında takım arkadaşlarının hemen arkasında ikinci sırada finiş görerek podyumun ikinci basamağını aldı.

Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında kariyerinde iki kez Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu'nu kazanmış And Sunman ve co-pilotu Özden Yılmaz, Fiesta R2 ile dördüncü etaptan itibaren başlattıkları atağı son etaba kadar sürdürerek Fiesta Rally Cup'ı ikinci sırada tamamlamayı başardı. Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nda "Genç Pilotlar" klasmanını üçüncü sırada bitirdiler. Böylece Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları podyumun her 3 basamağını da kapatmış oldu.

Eskişehir Rallisi ile birlikte start alan Türkiye'nin en uzun soluklu tek marka ralli kupası olan "Fiesta Rally Cup"da ilk yarışını yeni Fiesta Rally4'ü ile ilk sırada tamamlayan Tansel Karasu ve co-pilotu Yüksel Karasu ikilisi kupanın liderliğini ele geçirdi.

Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir, co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ile asfalt zeminde 4 çeker Fiesta R5 ile genel klasmanda 3. sıraya adını yazdırdı.

Takımın diğer bir pilotu Okan Tanrıverdi ve co-pilotu Sevilay Genç ise yarışın başından sonuna kadar istikrarlı bir tempo ile yarışarak Fiesta R2 ile Fiesta Rally Cup üçüncülüğünü elde ederken aynı zamanda yarışın içerinde mahalli klasman olarak koşulan Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda da genel klasman birinciliği kupasını kaldırdı. Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda ikincilik kupasını takımın diğer bir pilotu Emrah Ali Başo ve co-pilotu Yasin Tomurcuk aldı. 32 yaş üzeri otomobillerin yarıştığı Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda Castrol Ford Team Türkiye adına 1974 model Ford Escort MK2 ile yarışan motor sporlarının duayen ismi Kemal Gamgam "Historic Ralli" ikinciliğini elde ederken, Historic Ralli Şampiyonası'nı Ford'a ilk Dünya Ralli Şampiyonluğu'nu kazandıran Ford Escort MK2'ler domine etti.

"Bizim için baştan sonra iyi bir yarış oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı, şunları kaydetti:

"Bizim için çok önem taşıyan Avrupa Ralli Kupası'nın ilk ayağı olarak koşulan Eskişehir Rallisi'ni başarıyla geride bıraktık. Bizim için baştan sonra iyi bir yarış oldu. Hem gençler hem de iki çeker kategorilerinde yarışı kazandık. Özellikle gençler kategorisinde ilk 3 sırayı alarak ne kadar iddialı bir takım olduğumuzu göstermiş olduk. Bu yıl özellikle genç pilotlarımız ile 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu'nu ve tabii ki 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu'nu hedefliyoruz. Hedefimiz, ileriki yıllarda ülkemizi genç pilotlarımızla Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında daha rekabetçi seviyeye taşımak. Çok zorlu bir yarış olmasına rağmen kazanmak istediğimiz kategorilerde yarışı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Türk ralli camiası ve ülkemiz hem de Castrol Ford Team Türkiye için çok önemli olan bu yarışta ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz."

Türkiye, Fiesta, Ralli, Ford, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Castrol Ford Team Türkiye, genç pilotları ile Türkiye Ralli Şampiyonası'na hızlı başladı - Son Dakika


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