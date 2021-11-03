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Castrol Ford Team Türkiye genç pilotu Ali Türkkan ile Avrupa Şampiyonluğu'nda yarışacak - Son Dakika

Castrol Ford Team Türkiye genç pilotu Ali Türkkan ile Avrupa Şampiyonluğu'nda yarışacak

03.11.2021 13:51
Castrol Ford Team Türkiye genç pilotu Ali Türkkan ile Avrupa Şampiyonluğu'nda yarışacak

Castrol Ford Team Türkiye, Almanya'da düzenlenen Avrupa Ralli Kupası Finali'nde 1999 doğumlu gelecek vaat eden pilotu Ali Türkkan mücadele verecek.

Castrol Ford Team Türkiye, Almanya'da düzenlenen Avrupa Ralli Kupası Finali'nde 1999 doğumlu gelecek vaat eden pilotu Ali Türkkan mücadele verecek.

Ford Otosan açıklamasına göre, Sırbistan Rallisi'nde "Gençler Klasmanı"nı kazanarak "Balkan Gençler Şampiyonluğu" unvanını Türkiye'ye getiren Castrol Ford Team Türkiye, 4- 6 Kasım tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek zorlu Avrupa Ralli Kupası finalinde Türkiye'yi temsil etmeye katılmaya hak kazandı.

Sezon boyunca Avrupa'daki 7 farklı bölge şampiyonasının (Alpler, Kelt, İberya, Orta Avrupa, Balkan, Baltık, Benelüks) ilk 10'a giren pilotlarının katılmaya hak kazandığı Avrupa Ralli Kupası Finalinde genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever ile Türkiye'yi temsil edecek olan Castrol Ford Team Türkiye, Almanya'da Boxberg/Oberlausitz kentinde düzenlenen ve eski maden ocaklarındaki toprak zeminli etaplarda koşulacak ve bölgenin en özel rallilerinden birisi olarak kabul edilen Lausitz Rallye'de mücadele edecek.

Açıklamaya göre, Balkan Kupası'nda kazandığı şampiyonluk ile Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, ralli branşında 'gençler' klasmanında Türkiye'ye ilk uluslararası şampiyonluk kazandıran sporcu olurken, bu başarısı ile Almanya'daki Avrupa Ralli Kupası finalinde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Tek bir yarış olarak düzenlenen Avrupa Ralli Kupası Finali'ne mutlak birincilik hedefi ile hazırlanan Türkkan, hem genç hem de Türk bir pilot olarak "gençler" kategorisinde kazanılmış ilk ve tek birinciliğe imza atmış olacak.

Mücadelenin en üst seviyede olması beklenen ve Avrupa Ralli Kupası finaliyle birlikte lokal ralli organizasyonuna da ev sahipliği yapacak yarışa toplamda 83 ekibin katılması bekleniyor.

Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye'yi ralli sporunda temsil ediyor

Açıklamada aktarılanlara göre, Castrol Ford Team Türkiye son 20 yıldır Türkiye'de motorsporlarının, genç pilotların gelişimine en fazla katkı yapan takım olarak, Türkiye'ye birçok önemli başarıyı kazandırdı. Takımlar markalar, pilotlar, kadın pilotlar, gençler, Doğu Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa Kupası ve FIA ERC Avrupa Takımlar Şampiyonluğu gibi birçok ilki Türkiye'ye kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, 2015 yılında bir ilki gerçekleştirerek, deneyimli pilotu Murat Bostancı ile Türkiye'ye ilk kez Avrupa Ralli Kupası'nı getirmişti.

Castrol Ford Team Türkiye bu yıl ayrıca 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu ve 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu'nu da hedefliyor.

Türkiye, Almanya, Ralli, Ford, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Castrol Ford Team Türkiye genç pilotu Ali Türkkan ile Avrupa Şampiyonluğu'nda yarışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Castrol Ford Team Türkiye genç pilotu Ali Türkkan ile Avrupa Şampiyonluğu'nda yarışacak - Son Dakika
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