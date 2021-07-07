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Castrol Ford Team Türkiye, Hitit Rallisi'nden markalar birinciliği ile döndü - Son Dakika

Castrol Ford Team Türkiye, Hitit Rallisi'nden markalar birinciliği ile döndü

07.07.2021 16:18
Castrol Ford Team Türkiye, Hitit Rallisi'nden markalar birinciliği ile döndü, System.String[]

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, 3-4 Temmuz tarihlerinde 47'incisi gerçekleştirilen Hitit Rallisi'ni başarı ile tamamladı.

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, 3-4 Temmuz tarihlerinde 47'incisi gerçekleştirilen Hitit Rallisi'ni başarı ile tamamladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan organizasyona genç yetenekleri ile katılan Castrol Ford Team Türkiye, hedeflediği şekilde markalar klasmanında yarışı kazanırken, takımın gelecek vadeden genç yeteneklerinden Emre Hasbay-Ali Emre Yılmaz ikilisi Fiesta R2T ile "Genç Pilotlar" birincisi oldular.

Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan Hitit Rallisi, 5 yıllık aranın ardından bu yıl 3-4 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası için de puan veren rallide Castrol Ford Team Türkiye, markalar kategorisini birinci olarak tamamlayarak, Ankara'dan önemli puanlarla döndü.

Castrol Ford Team Türkiye'nin gelecek vadeden genç yeteneklerinden Emre Hasbay- Ali Emre Yılmaz ikilisi Fiesta R2T ile "Genç Pilotlar" birincisi olurken, Emre Hasbay "İki Çeker" sınıfında son etaba kadar süren mücadelede sadece 1,2 saniye farkla ikinci sırada yer aldı.

Castrol Ford Team Türkiye'nin genç yıldız pilotu Ali Türkkan ise Aras Dinçer co-pilotluğunda yarışın ilk gününde göz doldurdu.

İki çeker otomobilleri Fiesta Rally4 ile yarışın en uzun etabı olan ikinci etapta genel klasman birinciliğini elde ederek başarıya imza attı.

Ankara'nın değişken hava şartlarına, hatta zaman zaman dolu ve çok şiddetli yağmura rağmen Fiesta Rally Cup'ta da çekişme oldu.

10 ekibin start aldığı Fiesta Rally Cup'ta bir önceki yarışta yaşadığı şanssızlık sonucu ralliyi tamamlayamayan Serhan Türkkan-Koray Akgün ikilisi Ford Fiesta R2 ile yarışın ikinci etabından itibaren kalktıkları atağı son etaba kadar sürdürerek güçlü rakiplerinin arasından sıyrılmayı başardı.

Serhan Türkkan bu sonuçla Fiesta Rally Cup'ta hem genel klasman, hem de R2 grubunun birincisi oldu.

Tansel Karasu-Yüksel Karasu ikilisi ise Fiesta Rally4 araçlarıyla bu yarışta da hızlı ve istikrarlı tempolarını koruyarak zorlanmadan Fiesta Rally Cup'da finişe 2. sırada geldiler.

Karasu kardeşler, böylelikle Rally4/R2T grubunun da kazananı oldular.

Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotu And Sunman ve tecrübeli co-pilotu Özden Yılmaz, Fiesta R2 araçlarıyla Fiesta Rally Cup'da girdikleri mücadeleden 3. sırada çıkmayı başardılar.

Bu sonuçlarla iki ralli sonrası Fiesta Rally Cup'ta Tansel Karasu-Yüksel Karasu 31,6 puan, And Sunman-Özden Yılmaz 26,4 puan, Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç 17,8 puan aldı.

Fiesta Rally Cup güncel puan durumuna http://fiestarallycup.com/puan-durumu/ linkinden ulaşabiliyor.

Desteklediği genç pilotları Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında rekabetçi seviyeye taşımak ve Türk ralli sporunda yine daha önce kazanılmamış uluslarası şampiyonlukları Türkiye'ye kazandırmak amacı ile hareket eden Castrol Ford Team Türkiye, yeni yapılanması ile bu yıl, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu'nu hedefliyor.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası Takvimi şu şekilde:

"7-8 Ağustos Yeşil Bursa Rallisi (Asfalt), 4-5 Eylül Ege Rallisi Denizli (Toprak), 25-26 Eylül Kocaeli Rallisi (Toprak), 23-24 Ekim İstanbul Rallisi (Toprak)"

Türkiye, Fiesta, Ralli, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Castrol Ford Team Türkiye, Hitit Rallisi'nden markalar birinciliği ile döndü - Son Dakika Ekonomi


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