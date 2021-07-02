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Castrol Ford Team Türkiye, Hitit Rallisi'ne genç pilotlarıyla hazır - Son Dakika

Castrol Ford Team Türkiye, Hitit Rallisi'ne genç pilotlarıyla hazır

02.07.2021 11:32
Castrol Ford Team Türkiye, Hitit Rallisi'ne genç pilotlarıyla hazır, System.String[]

Castrol Ford Team Türkiye, Ankara Otomobil Sporları Kulübü ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle, 5 yıllık aranın ardından 3-4 Temmuz tarihlerinde 47.'si gerçekleştirilecek Hitit Rallisi için hazırlıklarını tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye, Ankara Otomobil Sporları Kulübü ve Kahramankazan Belediyesi iş birliğiyle, 5 yıllık aranın ardından 3-4 Temmuz tarihlerinde 47.'si gerçekleştirilecek Hitit Rallisi için hazırlıklarını tamamladı.

Ford Otosan açıklamasına göre, Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan Hitit Rallisi, 5 yıllık aranın ardından bu yıl 3-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Castrol Ford Team Türkiye, toplam uzunluğu 334,6 kilometre olan rallide, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası için de puanlar peşinde koşacak.

3 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00'de Bilkent Otel önünde start alacak ekipler, rallinin ilk gününde, Güvenç, Uçarı ve İnceğiz etaplarını geçerek saat 17.30'da ilk günü tamamlayacaklar. 4 Temmuz Pazar günü ise 09.00'dan itibaren yeniden araçların başına geçecek olan ekipler, aynı 3 özel etabı bir kez daha geçerek, Bilkent Otel'deki finiş seremonisi ve ödül töreni ile ralliyi tamamlanmış olacaklar.

Castrol Ford Team Türkiye her yarışta daha da gençleşiyor

Ford'un yeni 4 çeker ralli otomobili "Fiesta Rally3" Türkiye'de ilk defa Hitit Rallisi'nde yarışmak üzere start alacak. Otomobilin direksiyonunda ise ralli kariyerinin henüz başlarında olan genç ve gelecek vadeden Bursalı pilot Erol Akbaş oturacak. Akbaş'ın co-pilotu ise Castrol Ford Team Türkiye'nin genç yeteneklerinden Egemen Dural olacak. Hitit Rallisi'nde Castrol Ford Team Türkiye'de start alacak diğer bir yeni genç pilot ise 1999 doğumlu Efehan Yazıcı olurken, bu yarışa 'Ford Fiesta R2' ile katılacak Yazıcı'nın co-pilotu Harun Arslan olacak.

Hitit Rallisi'nde Emre Hasbay'ın co-pilotluğunu yapacak olan 1997 doğumlu Ali Emre Yılmaz da Castrol Ford Team Türkiye co-pilot kadrosuna yeni katılan isimlerin arasında yer alıyor. Castrol Ford Team Türkiye'nin genç ve yıldız pilotlarından Ali Türkkan ise bu yarışta sağ koltukta oturacak olan deneyimli co-pilot Aras Dinçer'in tecrübelerinden faydalanacak. Co-pilotluk kariyerine Ali Türkkan'ın doğduğu yıl olan 1999 yılında Ford takımında başlayan Aras Dinçer, tecrübelerini Ali Türkkan ile paylaşacak.

Castrol Ford Team Türkiye takımının 2 kez "gençler" şampiyonluğuna sahip diğer bir genç pilotu olan And Sunman da kullandığı Fiesta R2 ralli otomobili ile hem gençler hem de iki çeker şampiyonalarında yarışacak isimler arasında yer alıyor.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda 1974 model Ford Escort MK2 ile yarışacak

Açıklamaya göre, yeni otomobiller ve genç pilotların yanı sıra 32 yaş üzeri otomobillerin yarıştığı Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda Castrol Ford Team Türkiye adına 1974 model 'Ford Escort MK2' ile yarışan motorsporlarının duayen ismi Kemal Gamgam da Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda zirve mücadelesi verecek. Gamgam, Ford'a 1979 yılında ilk Dünya Ralli Şampiyonluğu'nu kazandıran otomobil olan Ford Escort MK2 ile puan peşinde koşacak.

Castrol Ford Team Türkiye, markalar, gençler ve iki çekerde şampiyonluk hedefliyor

Desteklediği genç pilotları Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında rekabetçi seviyeye taşımak ve Türk ralli sporunda yine daha önce kazanılmamış uluslararası şampiyonlukları Türkiye'ye kazandırmak amacı ile hareket eden Castrol Ford Team Türkiye, yeni yapılanması ile bu yıl, 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğunu hedefliyor.

Hitit Rallisi'ni kazanan tek baba oğul pilotlar: Serdar-Murat Bostancı

Hitit Rallisi'ni kazanan tek baba oğul pilotlar olan Serdar ve Murat Bostancı bu unvanlarını hala sürdürürken, efsane rallici Serdar Bostancı, son olarak Hitit Rallisi'ni 1996 yılında Ford Escort RS Cosworth aracı ile kazanmıştı. Oğlu Murat Bostancı ise 2016 yılında, babasından tam 20 yıl sonra Çorum'da gerçekleşen Hitit Rallisi'ni Ford Fiesta R5 aracı ile kazandı. O günden bu yana Hitit Rallisi bir daha yapılmadığı için Murat Bostancı, Hitit Rallisi'nin son kazananı unvanını koruyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Castrol Ford Team Türkiye, Hitit Rallisi'ne genç pilotlarıyla hazır - Son Dakika


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