Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'na hazır - Son Dakika

Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'na hazır

12.04.2021 18:53
Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'na hazır, System.String[]

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilen ilk ralli olan Bodrum Rallisi'ni başarı ile tamamladı.

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilen ilk ralli olan Bodrum Rallisi'ni başarı ile tamamladı.

Castrol Ford Team Türkiye'den yapılan açıklamada, 2021 TOSFED Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan organizasyonda genç yetenekleri ile tam kadro katılan takımın, hedeflediği şekilde "2 Çeker Otomobiller" ve "Genç Pilotlar" arasında yarışı birinci sırada tamamlamayı başardığı bildirildi.

Türkiye motor sporlarında 2021 sezonunun ilk organizasyonunun, 27 yıl aradan sonra 10-11 Nisan tarihleri arasında ilk defa Bodrum yarımadasında 84 otomobil ve 168 sporcu ile katılımıyla son yıllardaki en yüksek katılımla gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Merhum otomobil sporları duayenlerinden Şevki Gökerman adıyla anılacak 2021 TOSFED Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan organizasyonda Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye tam kadro olarak yarıştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek hedefiyle 2020'de pilot kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve gençleşen Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotlarının "2 Çeker otomobiller" ve "Genç Pilotlar" arasında yarışı zirvede tamamladığı aktarıldı.

Castrol Ford Team Türkiye'nin 1999 doğumlu genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilot'u Onur Aslan'ın Ford Fiesta Rally4 koltuğunda yarışı en iyi "2 çeker otomobil" ve en iyi "Genç pilot" olarak yarışı lider tamamlamayı başardığı bildirilen açıklamada, "1995 doğumlu Emre Hasbay ve co-pilot'u Burak Erdener ise Ford Fiesta R2T ile Ali'nin hemen arkasında ikinci sırada finiş görerek genç takım kadrosu olarak sezonu domine edeceklerinin sinyallerini verdiler." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, takımın diğer bir genç pilotu 1998 doğumlu Can Sarıhan'ın ise kariyerindeki ilk asfalt yarışına co-pilotu Afşin Baydar ile katıldığı, istikrarlı ve hızlanan temposuyla gelecek vaat ettiği aktarıldı.

Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir, co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ile asfalt zeminde ilk defa direksiyonuna geçtiği kaydedilen açıklamada, iki gencin 4 çeker Fiesta R5 ile genel klasmanda 2. sıraya adını yazdırdığı ifade edildi.

"Bizim için baştan sonra iyi bir yarış oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve pilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yapan Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı, "Sezonun ilk rallisi olan Bodrum Ralli'sini başarıyla geride bıraktık. Bizim için baştan sonra iyi bir yarış oldu. Hem genç pilotlar hem de iki çeker otomobiller arasında yarışı zirvede bitirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ralli Şampiyonası öncesinde güzel bir başlangıç yaparak güven tazelediklerine dikkati çeken Bostancı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl özellikle genç pilotlarımız ile 2021 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2021 Türkiye Ralli İki Çeker Şampiyonluğu ve tabii ki 2021 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonluğu'nu hedefliyoruz. Bu yarışı 2 hafta sonra başlayacak olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın öncesinde bir antrenman yarışı olarak görüyorduk. Hem otomobillerimizin son ayarlarını denedik, hem de uzun pandemi arasından sonra pilotlarımızın ısınması için faydalı bir yarış geçirdik. İlk defa koşulan zorlu bir parkur olmasına rağmen yarışı hedeflediğimiz yerde bitirdiğimiz için mutluyuz. Bununla birlikte, İlk 10'da toplam 4 adet Fiesta aracımızın yer alması ve toplam 20 ekibimizin 16'sının finiş podyumuna çıkması da bizim çok önemli bir mutluluk. Hem Türk ralli camiası ve ülkemiz hem de Castrol Ford Team Türkiye için çok önemli olan bu yarışta ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. 24-25 Nisan tarihinde Eskişehir Rallisi ile başlayacak olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Türkiye, Bodrum, Ralli, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'na hazır - Son Dakika Ekonomi


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