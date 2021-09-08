Castrol Ford Team Türkiye, Yeşil Bursa Rallisi'ni başarıyla tamamladı - Son Dakika

Castrol Ford Team Türkiye, prestijli spor organizasyonlarından Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan 45. Yeşil Bursa Rallisi'ni başarıyla tamamladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi, bu yıl 4-5 Eylül'de Bursa'da gerçekleştirildi.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası için de puan veren rallide Castrol Ford Team Türkiye, markalar, gençler kategorisini lider olarak tamamlamayı başardı. İki çeker kategorisinde tekrar liderliğe yerleşen Castrol Ford Team Türkiye, Bursa'dan çok önemli puanlarla döndü.

Castrol Ford Team Türkiye'nin gelecek vadeden genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Aras Dinçer, iki çeker aracı ile birçok dört çeker aracın önünde genel klasman üçüncülüğünü elde ederken, Sırbistan Rallisi öncesi moral buldu.

Türkkan, bu performansıyla Balkan Şampiyonası'nda "gençler" ve "iki çeker" kategorisinin lideri olarak gideceği Sırbistan Rallisi'nde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu da gösterdi. İlk gün kaybettiği zamanlar ile 48. sıraya kadar gerileyen genç yetenek Ümit Can Özdemir ve co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ise yarışın ikinci günü kayıplarını telafi ederek, yarışı genel klasmanda 8. sırada bitirdi ve bu sonuçla da Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki üçüncülüğünü korumuş oldu.

Castrol Ford Team Türkiye'nin bir diğer genç pilotu Emre Hasbay ve co-pilotu Burak Erdener ise "genç pilotlar" liderliğini devam ettirirken, Ali Türkkan da co-pilotu Aras Dinçer ile birlikte "iki çeker"de tekrar liderliğe yükselmeyi başardı.

Castrol Ford Team Türkiye, Yeşil Bursa Rallisi'nde aldığı sonuçlarla, genç pilotları ile bir sonraki durak olan Sırbistan Rallisi için her kategoride güçlü bir aday olduğunu gösterdi.

2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın takvimi şöyle:

"16-17 Ekim Ege Rallisi İzmir (Asfalt), 13-14 Kasım Kocaeli Rallisi (Toprak), 27-28 Kasım İstanbul Rallisi (Toprak)."

Her kesimden ralli sürücüsüne açık Türkiye'nin en uzun soluklu tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup'ta da çekişme ve heyecan bir arada yaşandı. Fiesta Rally Cup'ta Kağan Karamanoğlu Ford Fiesta R2T ve ilk kez birlikte yarıştığı yeni co-pilotu Oytun Albayrak'la beraber güçlü rakiplerinin arasından sıyrılmayı başardı. İkili, Fiesta Rally Cup'ta hem "genel klasman" hem de "R2T" grubunun birincisi oldu.

Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç ikilisi ise Fiesta R2 araçlarıyla bu yarışta da hızlı ve istikrarlı tempolarını koruyarak zorlanmadan Fiesta Rally Cup'da finişe 2. sırada geldi ve bu sonuç ile "Genel Klasman" ikincisi ve "R2" grubu birincisi olma başarısını gösterdi. Kıyasıya geçen yarışta Genel Klasman üçüncülüğünü ise Emrah Ali Başo-Yasin Tomurcuk ikilisi Ford Fiesta ST ile elde etti ve Bursalı ekip böylelikle ST/R1 Grubu birincisi olmayı da başardı.

Yeşil Bursa Rallisi sonrası Fiesta Rally Cup'ta puan durumu şöyle:

"Tansel Karasu- Yüksel Karasu (Fiesta Rally4) 31,6 puan, And Sunman-Yılmaz Özden (Fiesta R2) 31,4 puan, Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç (Fiesta R2) 29,4 puan."

Serdar Bostancı ve Castrol Ford Team Türkiye tarafından 2017'den itibaren yeni formatıyla başlatılan ve Ford Fiesta'lar için özel olarak düzenlenen Fiesta Rally Cup, her yaştan deneyimli pilotları ve gelecek vadeden genç pilotları profesyonel bir ekibin parçası haline getirmeye devam ediyor.

Yüksek bir rekabet ortamı sunan Fiesta Rally Cup'ın bir sonraki ayağı 16-17 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek ve Türkiye Ralli Şampiyonası'na da puan verecek olan Ege Rallisi çatısı altında gerçekleştirilecek.

Fiesta Rally Cup detaylı puan durumuna "http://fiestarallycup.com/puan-durumu/" adresinden ulaşılabiliyor.