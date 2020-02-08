Castrol, Formula E'ye adım attı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Castrol, Formula E'ye adım attı - Son Dakika Ekonomi

Castrol, Formula E'ye adım attı

6 saat önce

Küresel motor yağı sektörünün önemli markalarından Castrol, elektrikli araçlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Castrol, Formula E'ye adım attı, System.String[]

Küresel motor yağı sektörünün önemli markalarından Castrol, elektrikli araçlar için çalışmalarını sürdürüyor. Elektrikli araçlara yönelik e-şanzıman ve batarya soğutma sıvılarını binek otomobillerde sunan madeni yağ devi, Jaguar Formula E takımı ile Formula E şampiyonasında yaptığı ortaklık ile pistlerde de şirketin e-sıvıları kullanılacak.


Dünyanın önemli madeni yağ üreticisi olarak Castrol, elektrikli araç sektörüne adım atıyor. Madeni yağ devi, hibrit ve elektrikli otomobillerin ihtiyacı olan tüm e-sıvılar ile sektöre girmeye hazırlanıyor. Piyasaya sunduğu hibrit ve elektrikli araçlara yönelik e-şanzıman sıvıları ile dikkat çeken şirket, e-sıvılarının performansını Jaguar Formula E takımı ile Formula E Şampiyonası'nda yapılan ortaklık ile pistlerde de ortaya koyacak.


Ortak geliştirilen teknolojiler Formula E'de yarışacak


Yapılan açıklamada; Formula E'nin altıncı sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Castrol ve Panasonic Jaguar Racing Formula E Team, dünyanın en büyük elektrikli otomobil yarışı Formula E'ye birlikte hazırlanma kararı aldı. Castrol'un elektrikli otomobiller için ürettiği e-sıvılar ve e-gresler Jaguar'ın I-TYPE 4 aracında kullanılacak ve iki markanın ortak geliştirdiği teknolojiler Formula E'de yarışacak. Formula E Şampiyonası, Castrol'ün ileri teknolojisini üst düzey performans koşullarında test etmeye ve geliştirmeye imkan tanıyacak. - İSTANBUL

Jaguar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Kuşadası Belediyesi'nin 18 aracı kayıp" haberlerine Başkan Günel'den yalanlama geldi
Bursa'da mağaza açılışı nedeniyle yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu Son dakika: İmamoğlu'ndan ulaşım zammıyla ilgili bir açıklama daha: Vatandaş tepkisinde haklı Türkiye'nin koronavirüsle ilgili önlemine Çin'den tepki geldi: Şiddetle karşı çıkıyoruz

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:04:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Castrol, Formula E'ye adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]