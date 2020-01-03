Castrol küresel yönetimine 2 Türk - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Castrol küresel yönetimine 2 Türk - Son Dakika Ekonomi

Castrol küresel yönetimine 2 Türk

6 saat önce

Castrol'ün küresel düzeyde liderlik ekibinde temsil edilen en önemli 6 bölgesinden ikisi şimdi Türk yöneticiler tarafından yönetilecek.

Castrol küresel yönetimine 2 Türk, System.String[]

Castrol'ün küresel düzeyde liderlik ekibinde temsil edilen en önemli 6 bölgesinden ikisi şimdi Türk yöneticiler tarafından yönetilecek. Castrol Hindistan Başkanı Ömer Dormen, Castrol Avrupa Başkanı olarak Londra'daki görevine atanırken; Castrol Global Marin ve Enerji iş birimi lideri Kamuran Yazganoğlu ise LATAM (Latin Amerika), Rusya ve TUCA ( Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya) Başkanı görevine getirildi.


Dünyanın lider madeni yağ üreticilerinden Castrol'de üst düzey Türk yönetici sayısı artıyor. Yapılan bilgilendirmede; Ocak 2020 itibariyle Castrol'ün küresel kapsamda stratejik öneme sahip iki bölgesi iki üst düzey Türk tarafından yönetilecek. 2015 yılından bu yana Hindistan'da Bölge Başkanlığı görevini sürdüren Ömer Dormen, Castrol Liderlik Ekibindeki Başkan Yardımcılığı pozisyonuna ek olarak, 1 Ocak 2020 itibariyle Castrol Avrupa Başkanı olarak Londra'da göreve başladı. 1985 yılından bu yana Castrol'de yöneticilik yapan Dormen şimdiye kadar Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Rusya, İskandinavya ve Güney Asya'daki akaryakıt ve madeni yağ iş birimlerinde önemli pozisyonlarda çalıştı.


2000 yılında Castrol'e katılan ve hali hazırda Global Marin ve Enerji bölümü lideri ve Ömer Dormen ile birlikte, Castrol Liderlik Ekibi Başkan Yardımcılarından bir tanesi olarak görev yapan Kamuran Yazganoğlu da yine 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Latin Amerika, Rusya ve TUCA Başkanlığı görevlerini üstlendi. Yazganoğlu geçmişte, Global Transformasyon Direktörü, Türkiye Ukrayna Orta Asya Direktörü, BP Türkiye LPG Genel Müdürü pozisyonlarında görev aldı.


Her iki yönetici de Castrol küresel liderlik ekibinde Başkan Yardımcılığı pozisyonlarıyla yer alacağı kaydedildi. - İSTANBUL

Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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