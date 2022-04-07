Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu

07.04.2022 13:20
Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu

20 yıldan uzun bir süredir Castrol CEO'su olarak görev yapan Mandhir Singh'in Eylül 2022'de emekliye ayrılmasından sonra Michelle Jou şirketin yeni CEO'su olacak.

20 yıldan uzun bir süredir Castrol CEO'su olarak görev yapan Mandhir Singh'in Eylül 2022'de emekliye ayrılmasından sonra Michelle Jou şirketin yeni CEO'su olacak.

bp'den yapılan açıklamada, Castrol'den sorumlu yönetici olan Mandhir Singh'in Eylül 2022 itibariyle emekliye ayrılacağı duyuruldu. 32 yıllık şirket kariyerinin son 20 yılı aşkın süresinde markada yöneticilik yapan Mandhir Singh, ardında önemli bir profesyonel mirasın yanı sıra markanın gelecekteki büyümesine zemin oluşturan güçlü bir platform da bırakıyor. Fransa'da işletme yönetimi yüksek lisansını bitirdikten sonra kariyerine Hong Kong'da Elf Atochem ile başlayan Michelle Jou, 25 yıldan uzun süredir bulunduğu kimya endüstrisindeki satış, pazarlama, tedarik zinciri ve yöneticilik alanlarındaki deneyimiyle markaya stratejik ticari uzmanlık katacak. Jou, 11 Nisan 2022'den itibaren bp'de çalışmaya başlayacak.

Mandhir Singh'ten sonra göreve gelecek olan Michelle Jou son olarak mobilite ve elektrik-elektronik sektörlerine hizmet veren ve dünyanın önde gelen polimer şirketlerinden olan Covestro'da Polikarbon bölümünün Global Başkanı olarak görev yapıyordu. Bu göreve gelen ilk Asyalı ve ilk kadın olan Jou'nun yönetimindeki Polikarbon bölümü, dünyada kendi alanında lider olurken pek çok global orijinal ekipman üreticisinin (OEM) tercih ettiği güvenilir iş ortağı haline de geldi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇOK ÖNEMLİ"

bp Müşteri ve Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emma Delaney, Castrol'ün, Mandhir Singh yönetiminde, bp'nin entegre bir enerji şirketine dönüşümünde kilit rol oynamasını sağlayacak net bir büyüme ve sürdürülebilirlik stratejisi belirlediğinin altını çizerek, "Michelle Jou'nun bp'ye katılmasından ve Castrol'ün daha da büyümesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bu güçlü platformun üzerine yeni şeyler inşa edecek olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. Jou'nun strateji uygulama, müşteri odaklılık ve tedarik zinciri alanlarında kapsamlı deneyimi bulunduğu belirtildi.

Michelle Jou, sürdürülebilirlik konusunun kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Covestro'da çalışırken Çin'deki ortaklarımızla ilk kapalı devre iş birliğini kurdum ve sektördeki ilk Karbon Nötr Polikarbonları Almanya pazarıyla buluşturdum. Markanın sürdürülebilirlik ajandasını PATH360 stratejimiz doğrultusunda yürütmeye ve müşterilerimizin sürekli gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Markanın, bp'nin entegre bir enerji şirketine dönüşme yolundaki üç stratejik ayağından biri olan Akaryakıt Dışı Gelirler & Mobilite iş kolunun bir parçası olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer: Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer: Spor alanında yeni sponsorluklarımız olabilir İDMİB'de yeni başkan Güven Karaca oldu İDMİB'de yeni başkan Güven Karaca oldu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Cüneyt Çakır "yılın hakemi" seçildi, MHK ve TFF'ye gönderme yaptı!
13:08 11 ay önce boşandığı eşini ve kocasını evlerinin kapısında maket bıçağıyla yaralamıştı: Hakkında 9 aydır uzaklaştırma kararı varmış
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 13:33:33. #1.11#
SON DAKİKA: Castrol'ün yeni CEO'su Michelle Jou oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement