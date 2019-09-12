Son Dakika Haberleri: Casus
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Casus

1 saat önce

"Casus"Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı "Casus", kimliği açığa çıkmış bir ajan olan Rachel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir görevi anlatıyor.

"Casus"

Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı "Casus", kimliği açığa çıkmış bir ajan olan Rachel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir görevi anlatıyor.

Diane Kruger'e Martin Freeman, Cas Anvar, Rotem Keinan ve Lana Ettinger'in başrolde eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Yuval Adler yaptı.

Casus

Diane Kruger, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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