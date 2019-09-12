"Casus"

Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı "Casus", kimliği açığa çıkmış bir ajan olan Rachel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir görevi anlatıyor.

Diane Kruger'e Martin Freeman, Cas Anvar, Rotem Keinan ve Lana Ettinger'in başrolde eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Yuval Adler yaptı.