Casus
1 saat önce
"Casus"Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı "Casus", kimliği açığa çıkmış bir ajan olan Rachel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir görevi anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:16 Kaynak: AA
"Casus"
Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı "Casus", kimliği açığa çıkmış bir ajan olan Rachel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir görevi anlatıyor.
Diane Kruger'e Martin Freeman, Cas Anvar, Rotem Keinan ve Lana Ettinger'in başrolde eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Yuval Adler yaptı.
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