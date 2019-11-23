Son Dakika Haberleri: Casus olduğunu itiraf eden Çinli, istihbarat bilgileri vererek Avustralya'dan sığınma istedi
Son Dakika Dünya Casus olduğunu itiraf eden Çinli, istihbarat bilgileri vererek Avustralya'dan sığınma istedi - Son Dakika Dünya

Casus olduğunu itiraf eden Çinli, istihbarat bilgileri vererek Avustralya'dan sığınma istedi

6 saat önce

Çin için casusluk yaptığını itiraf eden Vang "William" Liçiang, ülkesinin yurt dışındaki müdahale operasyonlarını nasıl yürüttüğü konusunda Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatına (ASIO) bilgi vererek siyasi sığınma talebinde bulundu.

Casus olduğunu itiraf eden Çinli, istihbarat bilgileri vererek Avustralya'dan sığınma istedi, System.String[]

Çin için casusluk yaptığını itiraf eden Vang "William" Liçiang, ülkesinin yurt dışındaki müdahale operasyonlarını nasıl yürüttüğü konusunda Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatına (ASIO) bilgi vererek siyasi sığınma talebinde bulundu.


Vang'ın Çin'in üst düzey askeri istihbarat subaylarının Hong Kong, Tayvan ve Avustralya'da siyasi müdahalede bulunmak için yaptığı fon sağlama operasyonları hakkında ASIO'ya ayrıntılı bilgi verdiği iddia edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:35 
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