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Casus olduğunu itiraf eden Çinli, istihbarat bilgileri vererek Avustralya'dan sığınma istedi
6 saat önce
Çin için casusluk yaptığını itiraf eden Vang "William" Liçiang, ülkesinin yurt dışındaki müdahale operasyonlarını nasıl yürüttüğü konusunda Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatına (ASIO) bilgi vererek siyasi sığınma talebinde bulundu.
Çin için casusluk yaptığını itiraf eden Vang "William" Liçiang, ülkesinin yurt dışındaki müdahale operasyonlarını nasıl yürüttüğü konusunda Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatına (ASIO) bilgi vererek siyasi sığınma talebinde bulundu.
Vang'ın Çin'in üst düzey askeri istihbarat subaylarının Hong Kong, Tayvan ve Avustralya'da siyasi müdahalede bulunmak için yaptığı fon sağlama operasyonları hakkında ASIO'ya ayrıntılı bilgi verdiği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:35
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