Son Dakika Haberleri: Casuslukla Suçlanan ABD Vatandaşı Rusya'da Tutuklandı

Casuslukla Suçlanan ABD Vatandaşı Rusya'da Tutuklandı

1 saat önce

Rusya'da ABD'ye casusluk yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan ABD vatandaşı tutuklandı.

Casuslukla Suçlanan ABD Vatandaşı Rusya'da Tutuklandı, System.String[]
Rusya'da ABD'ye casusluk yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan ABD vatandaşı tutuklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD için casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarıyla gözaltına alınan Paul Whelan isimli ABD vatandaşı tutuklandı. Whelan'ın avukatlığını yapan Vladimir Jerebenko, "Mahkeme kısıtlayıcı önlem olarak tutuklama kararı verdi. Moskova'nın Lefortovo Mahkemesi'nin bu kararına karşı temyiz başvurusunda bulundum ve Mahkemeden kefaletle serbest bırakılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.

Jerebenko Whelan'ın ailesinin gerekli finansmanı sağlayabileceğini belirterek, müvekkilinin kendi fonlarında da yeterli miktarda para olduğunu aktardı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:23 Kaynak: İHA

Moskova, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bircan Bali'den Bomba İddia: Hamile Olan Ebru Gündeş Amerika'da Doğum Yapacak ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar

İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak Son Dakika! ABD'de Tutuklu Bulunan Hakan Atilla, Temyiz Başvurusunda Davanın Reddini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 22:39:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Casuslukla Suçlanan ABD Vatandaşı Rusya'da Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]