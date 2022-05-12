Casuslukla suçlanan Metin Gürcan cezaevinden tahliye edildi - Son Dakika
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Casuslukla suçlanan Metin Gürcan cezaevinden tahliye edildi

12.05.2022 08:58
Casuslukla suçlanan Metin Gürcan cezaevinden tahliye edildi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, mahkeme kararının ardından tahliye edildi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, mahkeme kararının ardından tahliye edildi.

"Casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle dün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Gürcan'ın, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Tahliye yazısının Sincan Ceza İnfaz Kurumuna ulaşmasının ardından işlemi tamamlanan Gürcan, gece 01.00 sıralarında serbest bırakıldı.

Gürcan'ı cezaevi nizamiyesinde aile üyeleri ile avukatları karşıladı.

Savcılık itiraz etti

Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliye edilmesine itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Casuslukla suçlanan Metin Gürcan cezaevinden tahliye edildi - Son Dakika


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