Casuslukla Suçlanan Metin Gürcan Hakkında İkinci Kez Tahliye Kararı Verildi, Savcılık Yine İtiraz Etti - Son Dakika
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Casuslukla Suçlanan Metin Gürcan Hakkında İkinci Kez Tahliye Kararı Verildi, Savcılık Yine İtiraz Etti

15.06.2022 16:43
Casuslukla Suçlanan Metin Gürcan Hakkında İkinci Kez Tahliye Kararı Verildi, Savcılık Yine İtiraz Etti

‘Askeri ve siyasi casusluk’ suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında ikinci kez tahliye kararı verildi. Savcılık, Gürcan hakkındaki ikinci tahliye kararına da itiraz etti.

'Askeri ve siyasi casusluk' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında ikinci kez tahliye kararı verildi. Savcılık, Gürcan hakkındaki ikinci tahliye kararına da itiraz etti.

Metin Gürcan'ın 'askeri ve siyasi casusluk' suçundan müebbet hapis istemiyle tutuklu olarak yargılandığını davaya Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Kapalı yapılan duruşmada, Metin Gürcan'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verildi.

Savcılık, Gürcan hakkında verilen ikinci tahliye kararına da itiraz etti. Savcılığın itirazi kabul edilirse Gürcan, yeniden tutuklanacak ve cezaevine girecek. Savcılığın itirazı reddedilirse Gürcan, ikametgahının bulunduğu İstanbul il sınırlarının dışına çıkamayacak.

TAHLİYE EDİLİP SONRA YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Metin Gürcan, davanın 11 Mayıs'taki duruşmasında da yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin tahliye kararına itiraz etmiş, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul ederek Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; Gürcan'ın, Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Afrin operasyonu öncesi yaşananlar, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği, insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler, S-400'lerin konumlandırılması ile PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları gibi bilgileri para karşılığında yabancı diplomatlara aktardığı iddia edilmişti.

Gürcan'ın, 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama' suçundan müebbet, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme' suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Casuslukla Suçlanan Metin Gürcan Hakkında İkinci Kez Tahliye Kararı Verildi, Savcılık Yine İtiraz Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Casuslukla Suçlanan Metin Gürcan Hakkında İkinci Kez Tahliye Kararı Verildi, Savcılık Yine İtiraz Etti - Son Dakika
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