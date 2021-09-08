Casusun Karısı Filmi - Son Dakika

Japonya’da tüccarlık yapan Yusaku Fukuhara, Mançura’da hayatının değişmesine neden olacak kötü bir olaya şahit olur. Bunun ardından Mançura’ya gitmek için karısını terk eder. Karısı, kocasının bu isteğinin nedenini anlamaz ve kendisini aldattığından şüphelenir.

Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa

Senaryo: Ryûsuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurosawa, Tadashi Nohara

Oyuncular: Yû Aoi, Issey Takahashi, Masahiro Higashide, Ryôta Bandô, Yuri Tsunematsu, Minosuke, Hyunri, Takashi Sasano, Chuck Johnson , Nihi

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Wife of a Spy

Yapımcı Firma: Incline

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Japonya

Orijinal Dili: Japonca, İngilizce

Filmin Süresi: 115 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 08.09.2021

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